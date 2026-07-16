Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

সাপ দিবসে অজগর উদ্ধার করে বনে অবমুক্ত

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
সাপ দিবসে অজগর উদ্ধার করে বনে অবমুক্ত
সাপ দিবসে উদ্ধার হওয়া অজগর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশ্ব সাপ দিবসে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি বাড়ি থেকে বিশাল আকৃতির একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্রীমঙ্গলের উত্তর ভাড়াউড়া এলাকার জুবায়ের আহমদের বাড়ি থেকে সাপটি উদ্ধার করে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন।

জানা যায়, আজ সকালে বাড়ির লোকজন দেখতে পায় দেয়ালের ওপর থেকে পাশে একটি গাছের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অজগরটি। পরে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেন তাঁরা। খবর পেয়ে ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল, পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ ও রিদন গৌড় সাপটিকে অক্ষত উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, এর আগে বাড়ি থেকে হাঁস-মুরগি হারিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তাঁরা।

বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল বলেন, ‘খবর পেয়ে অজগরটি উদ্ধার করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৯-১০ ফুট এবং ওজন অন্তত ১২-১৩ কেজি।’

শ্রীমঙ্গল বন রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘অজগরটি বনে অবমুক্ত করা হবে।’

প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ১৬ জুলাই বিশ্বব্যাপী সাপ দিবস পালিত হয়। প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাপের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিষয়:

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