সাপ দিবসে অজগর উদ্ধার করে বনে অবমুক্ত

বিশ্ব সাপ দিবসে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি বাড়ি থেকে বিশাল আকৃতির একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্রীমঙ্গলের উত্তর ভাড়াউড়া এলাকার জুবায়ের আহমদের বাড়ি থেকে সাপটি উদ্ধার করে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন।
জানা যায়, আজ সকালে বাড়ির লোকজন দেখতে পায় দেয়ালের ওপর থেকে পাশে একটি গাছের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অজগরটি। পরে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেন তাঁরা। খবর পেয়ে ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল, পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ ও রিদন গৌড় সাপটিকে অক্ষত উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করেন।
পরিবারের সদস্যরা জানান, এর আগে বাড়ি থেকে হাঁস-মুরগি হারিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তাঁরা।
বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল বলেন, ‘খবর পেয়ে অজগরটি উদ্ধার করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৯-১০ ফুট এবং ওজন অন্তত ১২-১৩ কেজি।’
শ্রীমঙ্গল বন রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘অজগরটি বনে অবমুক্ত করা হবে।’
প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ১৬ জুলাই বিশ্বব্যাপী সাপ দিবস পালিত হয়। প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাপের গুরুত্ব অপরিসীম।
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার একটি কবরস্থান থেকে আটটি মানবকঙ্কাল চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার সূত্রাপুর ইউনিয়নের টেকিবাড়ি চাঁনপুর কবরস্থানে এ ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
ঝালকাঠি পৌরসভা এলাকার খালের জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন ও পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে...১৫ মিনিট আগে
‘১২ কোটি শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নিয়েছি’—এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে এমন বক্তব্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া রুবাইয়া মেহজাবিন সুহি বর্তমানে মাইলস্টোন কলেজের ছাত্রী নয় বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।২৩ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ নদী ফায়ার স্টেশনের একটি স্পিডবোটের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলাকালে নদীতে পড়ে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি মো. সাদিক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ২০ মিনিটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩৩ মিনিট আগে