শুরু হলো আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড দ্বৈরথ

২৫’ মেসির নেওয়া কর্নার থেকে আর্জেন্টিনা আক্রমণ গড়ার চেষ্টা করেছিল। তবে গোলরক্ষক পিকফোর্ডের চলার পথে বাধা দেন সিমিওনে, তাই ফাউলের বাঁশি বাজান রেফারি। এরপরই ম্যাচে প্রথম হাইড্রেশন ব্রেক দেওয়া হয়।
২০’ রজার্সের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া গড়ে তোলেন জেমসের । তবে ডান দিক থেকে জেমসের বাড়ানো ক্রসটি কোনো ঝামেলা ছাড়াই ঝাঁপিয়ে ধরে ফেলেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস।
প্রথম ১০ মিনিটে দুই দল মিলে করেছে ৬টি ফাউল। এবারের বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটে এটিই যৌথভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক ফাউল। এর আগে ফ্রান্স–সুইডেন ম্যাচেও প্রথম ১০ মিনিটে ৬টি ফাউল হয়েছিল।
১২’ ইংল্যান্ড শুরু থেকেই হাই লাইন প্রেস করছে। আর্জেন্টিনাকে সামনে এগোতে না দেওয়া এবং সহজে যেন বল মেসির কাছে পৌঁছাতে না পারে সেটাই তাদের উদ্দেশ। সে কারণেই তারা আর্জেন্টিনার বিল্ডআপে চাপ সৃষ্টি করছে, ফলে বল পেতে মেসিকে বারবার নিচে নেমে আসতে হচ্ছে। এখন পর্যন্ত পিকফোর্ডকে কোনো কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগ।
কেন এই দ্বৈরথের আলাদা ঝাঁজ সেটা বোঝা গেল দ্রুতই। বেলিংহাম ফাউল নিয়ে পারেদেসের মুখোমুখি হন। এরপর অ্যান্ডারসন মেসিকে চাপে রাখেন, আর পরের আক্রমণেই এনসো ফের্নান্দেস তাঁকে ট্যাকল করেন। রেফারি বাঁশি বাজাতেই দুই দলের খেলোয়াড়েরা একে অপরের বুক ঠেলে তর্কে জড়িয়ে পড়েন।
খেলা শুরুর বাঁশি বাজালেন রেফারি। ফাইনালে স্পেনের সঙ্গী হবে কারা, সেই উত্তর কি মিলবে ৯০ মিনিটে নাকি অপেক্ষা করতে হবে আরও।
১৯৯৮ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ডেভিড বেকহ্যামের লাল কার্ড ভোলার নয়। যাঁকে লাথি মেরে লাল কার্ড দেখেছিলেন সেই দিয়েগো সিমিওনে এখন আতলেতিকো মাদ্রিদের কোচ। তাঁর ছেলে জুলিয়ানো সিমিওনে চমক হিসেবে আজ জায়গা করে নিয়েছেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার একাদশে। বাবার মতো ছেলেও কি স্মরণীয় কিছু ঘটাবেন?
আর্জেন্টিনার একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেখানে তিন পরিবর্তন করেছেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল।
আর্জেন্টিনা একাদশ: এমিলিয়ানো মার্তিনেস, নাউয়েল মলিনা, ত্রিস্তিয়ান রোমেরো, নিকোলাস তালিয়াফিকো, লিসান্দ্রো মার্তিনেস, জুলিয়ানো সিমিওনে, লেয়ান্দ্রো পারেদেস, আলেক্সিস ম্যাক আলিস্তার, এনসো ফের্নান্দেস, লিওনেল মেসি ও হুলিয়ান আলভারেস।
ইংল্যান্ড একাদশ: জর্ডান পিকফোর্ড, রিস জেমস, জন স্টোনস, মার্ক গেহি, জেড স্পেন্স, এলিয়ট অ্যান্ডারসন, জুড বেলিংহাম, ডেকলান রাইস, অ্যান্থনি গর্ডন, মরগান রজার্স ও হ্যারি কেইন।
বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ডের ধারাবিবরণীতে আপনাকে স্বাগত। আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে ম্যাচ। বিশ্বকাপে এর আগে ৫ বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। প্রতিবারই রোমাঞ্চ ছড়িয়েছে তা। তবে নকআউটে আর্জেন্টিনাকে কখনো হারাতে পারেনি ইংল্যান্ড।