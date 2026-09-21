Ajker Patrika
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রংপুর

পীরগঞ্জে প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
পীরগঞ্জে প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেপ্তার
ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বৃদ্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে ১০ বছর বয়সী এক প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে নুরুল ইসলাম (৭০) নামে এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে পীরগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার সন্ধ্যায় শিশুটির মা কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাড়ির উত্তর-পশ্চিম পাশে একটি ইউক্যালিপটাস বাগানে নুরুল ইসলামকে দেখতে পান তিনি।

পরে বাড়িতে ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পান শিশুটির মা। দরজা খুলে শিশুটিকে কান্নারত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করলে সে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার কথা জানায়।

পরে স্থানীয় লোকজন নুরুল ইসলামকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এ ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) পীরগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন।

পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমূল হক বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে নুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত প্রাথমিকভাবে ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

রংপুর জেলাধর্ষণপুলিশজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
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