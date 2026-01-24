Ajker Patrika
রংপুর

‘না’ ভোটের পক্ষে কুড়িগ্রামে বিএনপি নেতা-কর্মীদের প্রচারণা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
‘না’ ভোটের পক্ষে কুড়িগ্রামে বিএনপি নেতা-কর্মীদের প্রচারণা
রাজারহাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক মুকুল (গোল চিহ্নিত) গণভোটে ‘না’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক মুকুল গণভোটে ‘না’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ‘না ভোট দেবেন। “হ্যাঁ” ভোট দিলে মুন্সিরা (মৌলভিরা) জয়যুক্ত হবে।’ দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রচারণা চালাতে গিয়ে এসব কথা বলেন। তাঁর এমন প্রচারণার একটি ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিএনপি নেতা এমদাদুল হক মুকুল উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি নিজে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে তিনি দাবি করেন বিষয়টি ‘স্লিপ অব টাং’ (মুখ ফসকে বলা) হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নে হিন্দুধর্মাবলম্বী ভোটারদের মাঝে প্রচারণা চালানোর সময় বিএনপি নেতা মুকুল ও তাঁর সঙ্গে থাকা নেতা-কর্মীরা নিজ দলের প্রতীক ‘ধানের শীষের’ পক্ষে এবং গণভোটে না ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালান। এ সময় তাঁরা হ্যাঁ ভোট দিলে কী হবে এবং না ভোট দিলে কী হবে তা নিয়ে ভোটারদের বোঝানোর চেষ্টা করেন।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিএনপি নেতা মুকুল উপস্থিত নারী ভোটারদের বলছেন, ‘আরেকটা ব্যালট দিবে হ্যাঁ আর না মার্কা। সেখানে না ভোট দিবেন। হ্যাঁতে দিলে মুন্সিরঘরে জয়যুক্ত হইবে। হ্যাঁতে দেওয়া যাবে না। আমরা না ভোট দিব।’

এ সময় তাঁর পাশে থাকা যুবদল নেতা রোকন বলেন, ‘ওইটা (গণভোট) হইবে ‘না’ আর ‘ধানের শীষ’।

ভিডিও ধারণকারী উপস্থিত অজ্ঞাতপরিচয় বিএনপিকর্মী এ সময় বলেন, ‘না ভোট হইলো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি।’

এরপর বিএনপি নেতা মুকুল আরও বলেন, ‘হ্যাঁ ভোট দিলে মুন্সিরঘর একাত্তর শ্যাষ করি দিবে। মানে একাত্তর বাদ দিবার চায় ওমরা (ওরা)।’

তাঁর কথার রেশ ধরে যুবদল নেতা রোকন উপস্থিত হিন্দু নারী ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘(না ভোট) মজিবরের শক্তি। সেই একাত্তরের মজিবরের কথা কন যে তোমরা! ওমারা একাত্তর ধরবার চায় না। এই কারণে না।’

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিএনপি নেতা এমদাদুল হক মুকুল বলেন, ‘ধানের শীষের প্রচারণা চালনোর সময় ভুলে না ভোটের পক্ষে ভোট চাওয়া হয়েছে। প্রান্তিক লেভেলে কথা বলতে গিয়ে মুখ ফসকে এটা বলা হয়ে গেছে। এটা হাইলাইটস করার কিছু নাই। এ জন্য সরি।’

সংস্কার এবং হ্যাঁ ভোট প্রশ্নে এই বিএনপি নেতা বলেন, ‘আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ হ্যাঁ ভোটের পক্ষে। আমরাও সংস্কার এবং হ্যাঁ ভোটের পক্ষে। ওটা আসলে আমার সাথে থাকা লোকজন ভুলে বলে ফেলছে। আর ভিডিওটা কিন্তু আমাদের লোকই করেছে। সে রকম কিছু হলে তো ভিডিও করত না।’

এ নিয়ে রাজারহাট উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক মোহাম্মদ তোফায়েল আহমেদ বলেন, ‘ওনাদের মতো দায়িত্বশীল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মুখে এমন প্রচারণা সত্যিই দুঃখজনক। আপনি হ্যাঁ বা না-এর পক্ষে থাকলে সেটা মানুষকে পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে। কিন্তু আপনি যদি বলেন—“না ভোট দিলে মুজিব ফিরে আসবে, আর হ্যাঁ দিলে মুন্সিরা জয়ী হবে”, এটা আসলে মূর্খতার পরিচয়। তাদের মতো আদর্শিক দলের সাথে এটা যায় না।’

বিষয়:

বিএনপিভোটরংপুর বিভাগভোটারগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

সম্পর্কিত

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ইবি কর্মকর্তা

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ইবি কর্মকর্তা

‘না’ ভোটের পক্ষে কুড়িগ্রামে বিএনপি নেতা-কর্মীদের প্রচারণা

‘না’ ভোটের পক্ষে কুড়িগ্রামে বিএনপি নেতা-কর্মীদের প্রচারণা

শেরপুরে ট্রাকে ৫০টি বস্তায় মিলল ১৩০১ বোতল বিদেশি মদ, আটক ৩

শেরপুরে ট্রাকে ৫০টি বস্তায় মিলল ১৩০১ বোতল বিদেশি মদ, আটক ৩

দুই দিন পর হাসপাতালে মারা গেলেন কেরানীগঞ্জে গুলিবিদ্ধ সেই বিএনপি নেতা

দুই দিন পর হাসপাতালে মারা গেলেন কেরানীগঞ্জে গুলিবিদ্ধ সেই বিএনপি নেতা