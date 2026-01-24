শেরপুরে ট্রাকে ৫০টি বস্তায় মিলল ১৩০১ বোতল বিদেশি মদ, আটক ৩

শেরপুরে ট্রাকভর্তি ৫০টি বস্তায় পাওয়া গেছে ১ হাজার ৩০১ বোতল বিদেশি মদ। এ সময় তিনজনকে আটক করেছে র্যাব-১৪। গতকাল শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার চরমোচারিয়া ইউনিয়নের নন্দীরবাজার নয়াপাড়া এলাকায় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে এসব মদ জব্দ করা হয়।
আটককৃতরা হলেন ঝিনাইগাতী উপজেলার মো. মিনাল মিয়া (৩২), মো. রিয়াদ হোসেন (২৮) ও মো. নুরুল আমিন (৩৪)। শনিবার দুপুরে তাঁদের নামে মামলা দিয়ে তিনজনকে শেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
র্যাব সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে র্যাব-১৪-এর সিপিসি-১ জামালপুর ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল শেরপুর-বকশীগঞ্জ সড়কের নন্দীরবাজার নয়াপাড়া এলাকায় চেকপোস্ট স্থাপন করে। এ সময় একটি সন্দেহভাজন ট্রাককে থামার সংকেত দিলে ট্রাকের ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করেন। পরে র্যাব সদস্যরা ধাওয়া দিয়ে তিনজনকে আটক করেন।
এ সময় ৫০টি বস্তায় ভরা ১ হাজার ৩০১ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মদের আনুমানিক বাজারমূল্য ৭০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে র্যাব। এ ছাড়া মাদক বহনে ব্যবহৃত ট্রাকটিও জব্দ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে নগদ ৯৬ হাজার ৮০৫ টাকা এবং ৪টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
এ ব্যাপারে র্যাব-১৪-এর সিপিসি-১ জামালপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর আসিফ আল রাজেক জানান, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আটকদের শেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাসান মোল্লা গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। শনিবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মিলন মাহমুদ।১৮ মিনিট আগে
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে ৮ দফা দাবিতে যমুনা গ্রুপের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় কয়েক জন পুলিশ ও শ্রমিক আহত হয়েছে। পরে কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। আহত পুলিশ ও শ্রমিকদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।৩৫ মিনিট আগে
তারেক রহমান জানান, স্থল গ্রামের নবাব আলীর ছেলে ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম কাঁচা তরিতরকারি কেনার জন্য তাঁর অটো টমটম ভাড়া করেন। শনিবার ভোরে তাঁরা বগুড়ার আদমদীঘি বাজারের উদ্দেশে রওনা হন। সকাল ৬টার দিকে কয়াপাড়া এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি মাইক্রোবাস এসে অটো টমটমের পথরোধ করে।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, আমি যেহেতু স্বতন্ত্র প্রার্থী, আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে যে বড় দল মাঠে আছে, তারা নির্বাচনের আগে যেকোনো কিছুই করতে পারে। সে কারণেই আমার যে একটা গণজোয়ার আছে; সেটা অনেকেরই ভয়ের কারণ হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে