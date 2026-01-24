Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

শেরপুরে ট্রাকে ৫০টি বস্তায় মিলল ১৩০১ বোতল বিদেশি মদ, আটক ৩

শেরপুর প্রতিনিধি
আটককৃত তিনজন। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরে ট্রাকভর্তি ৫০টি বস্তায় পাওয়া গেছে ১ হাজার ৩০১ বোতল বিদেশি মদ। এ সময় তিনজনকে আটক করেছে র‌্যাব-১৪। গতকাল শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার চরমোচারিয়া ইউনিয়নের নন্দীরবাজার নয়াপাড়া এলাকায় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে এসব মদ জব্দ করা হয়।

উদ্ধার করা মদের বোতল। ছবি: সংগৃহীত
উদ্ধার করা মদের বোতল। ছবি: সংগৃহীত

আটককৃতরা হলেন ঝিনাইগাতী উপজেলার মো. মিনাল মিয়া (৩২), মো. রিয়াদ হোসেন (২৮) ও মো. নুরুল আমিন (৩৪)। শনিবার দুপুরে তাঁদের নামে মামলা দিয়ে তিনজনকে শেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

র‌্যাব সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে র‌্যাব-১৪-এর সিপিসি-১ জামালপুর ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল শেরপুর-বকশীগঞ্জ সড়কের নন্দীরবাজার নয়াপাড়া এলাকায় চেকপোস্ট স্থাপন করে। এ সময় একটি সন্দেহভাজন ট্রাককে থামার সংকেত দিলে ট্রাকের ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করেন। পরে র‌্যাব সদস্যরা ধাওয়া দিয়ে তিনজনকে আটক করেন।

এ সময় ৫০টি বস্তায় ভরা ১ হাজার ৩০১ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মদের আনুমানিক বাজারমূল্য ৭০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে র‍্যাব। এ ছাড়া মাদক বহনে ব্যবহৃত ট্রাকটিও জব্দ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে নগদ ৯৬ হাজার ৮০৫ টাকা এবং ৪টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে র‌্যাব-১৪-এর সিপিসি-১ জামালপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর আসিফ আল রাজেক জানান, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আটকদের শেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আটকজব্দমদময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহ
