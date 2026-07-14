Ajker Patrika
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রংপুর

রংপুরের পীরগঞ্জে মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৪ জুলাই ২০২৬, ০০: ০৩
রংপুরের পীরগঞ্জে মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ
প্রতীকী ছবি

রংপুরের পীরগঞ্জে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পাঁচজনকে আসামি করে আজ ভুক্তভোগীর ভাই পীরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

থানায় দায়ের করা অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ১ জুলাই রাত ১০টার দিকে ওই নারী বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। রাতে প্রবল বৃষ্টির কারণে তিনি একটি দুর্গামন্দিরের বারান্দায় আশ্রয় নেন। এরপর ২ জুলাই (বৃহস্পতিবার) রাত আনুমানিক ২টার দিকে পাঁচ অভিযুক্ত তাঁকে সেখান থেকে জোর করে তুলে একটি মুদি দোকানে নিয়ে যান। পরে দোকান বন্ধ করে তাঁকে ধর্ষণ করেন। এরপর ভুক্তভোগীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে তাঁকে দোকান থেকে বের করে দিয়ে পালিয়ে যান।

অভিযোগে পার্বতীপুর গ্রামের ও আর্জেটিনা সর্মথক বিদ্যুৎ সরকার, রতন মিয়া, হবিবর রহমান ও মিথুল এবং পীরগঞ্জ ইউনিয়নের বারাইপাড়া গ্রামের হাফিজার রহমানকে আসামি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমুল হকের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব।’

বিষয়:

রংপুর জেলাগণধর্ষণঅভিযোগনারীজেলার খবরপীরগঞ্জ (রংপুর)
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