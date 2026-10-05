Ajker Patrika
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রংপুর

বিএসএফের গুলিতে আহত দুই ভারতীয় নাগরিক রংপুর মেডিকেলে ভর্তি

রংপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৪১
বিএসএফের গুলিতে আহত দুই ভারতীয় নাগরিক রংপুর মেডিকেলে ভর্তি
নাগরিক রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই ভারতীয় নাগরিক। ছবি: সংগৃহীত

বিএসএফের গুলিতে আহত দুই ভারতীয় নাগরিক রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গতকাল রোববার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে তাঁদের হাসপাতালের সার্জিক্যাল ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

আজ সোমবার পুলিশি পাহারায় তাঁদের চিকিৎসা প্রদান করতে দেখা যায়।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আহত দুজন হলেন মো. ইসমাইল হোসেন (৩৫) ও মো. আব্দুল আলিম (৩৯)। ইসমাইলের বাড়ি ভারতের ধুবরী জেলার সুখচর থানার বড়বালু গ্রামে এবং আব্দুল আলিমের বাড়ি একই থানার দেনোআলগা গ্রামে।

ভারতীয় দুই নাগরিক জানান, গতকাল রোববার বেলা ২টার দিকে ভারতের সালাপাড়া এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা তাঁদের বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে পুশ ইন করার চেষ্টা করেন। এ সময় বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে দুই বিএসএফ সদস্য তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এতে দুজন গুরুতর আহত হন।

পরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কুড়িগ্রামের আইরমারি এলাকায় আহত অবস্থায় তাঁদের দেখতে পান স্থানীয় দুই মাঝি। তাঁরা দুজনকে উদ্ধার করে গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টা ৪৫ মিনিটের দিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর তাঁদের সার্জিক্যাল ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

আজ সোমবার হাসপাতালে সার্জিক্যাল ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা যায়, পাশাপাশি বেডে চিকিৎসাধীন ওই দুই ব্যক্তি। তাঁদের পাশে পুলিশ সদস্যরা বসে রয়েছেন।

আব্দুল আলিম বলেন, তিনি ভারতের বাসিন্দা। গরু চরাতে চরে আসলে বিএসএফ তাঁদের ডাকে। সেখানে গেলে বিএসএফ তাঁদের ধরে নিয়ে যায় এবং বাংলাদেশি গরু চোরাচালানকারী দাবি করে একটি চরে নিয়ে যায়। সেখানে তর্কবিতর্ক হলে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। তাঁরা আহত হলে বিএসএফ বাংলাদেশের চরে ফেলে যান। তাঁরা দেশে ফিরতে চান। এ জন্য বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশিকুর রহমান বলেন, গুলিবিদ্ধ দুই ভারতীয় নাগরিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং নিরাপত্তার বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেখছে।

রংপুর মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে উপপুলিশ কমিশনার সনাতন চক্রবর্তী বলেন, গুলিবিদ্ধ দুই ভারতীয় পুলিশি পাহারায় চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় মামলা হচ্ছে।

বিষয়:

গুলিভারতীয়বিএসএফরংপুর মেডিকেল কলেজজেলার খবররংপুর বিভাগ
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