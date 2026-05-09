ভূমিকম্পে কাঁপল রংপুর

উত্তরাঞ্চলের জেলা রংপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় আজ শনিবার বিকেলে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বেলা ৩টা ১০ মিনিটের দিকে এই কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৫।
রংপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ মোস্তাফিজার রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কম্পন অনুভূত হওয়ার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে বের হয়ে আসেন। তবে কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী এই ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতের আসাম রাজ্যে। ঢাকার আগারগাঁওয়ে ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ২৭১ কিলোমিটার উত্তরে।
সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, ‘খাল খননের কাজে দুর্নীতি হলে যে দুর্নীতি করবেন, তাঁর বিরুদ্ধে এবং পিআইওর নামে দুর্নীতির মামলা করা হবে বলে। এ কারণে মামলা করা হবে যে এটা তাঁর ডিউটি। এখানে যেন দুর্নীতি না হয়, এটা নিশ্চিত করা তাঁর দায়িত্ব। প্রতিদিন খাল খননের কাজে কতজন কাজ করলেন, আর কতজন বিল নিলেন, এটার সঠিক হিসাব১৩ মিনিট আগে
বগুড়ায় পুকুর থেকে নবজাতকের গলাকাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় শিশুটির মা ও সৎবাবাকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন বগুড়া সদরের শেখেরকোলা ইউনিয়নের তেলিহারা উত্তরপাড়া গ্রামের দুলাল হোসেন (২৬) ও তাঁর স্ত্রী নিপা বেগম (২০)। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের আটক করা হয়। এর আগে সকালে গ্রামের একটি পুকুরের কচুরিপানার...১৬ মিনিট আগে
মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) হাতে আটক ১৪ জেলেকে উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার বিকেলে তাঁদের ফেরত আনার তথ্য জানিয়েছেন বিজিবি টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হানিফুর রহমান ভূঁইয়া।২১ মিনিট আগে
দেশের কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় বুলু পাঠান আর নেই। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ছোট ভাই শরীফুজ্জোহা রিপন পাঠান মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।৪১ মিনিট আগে