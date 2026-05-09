রংপুর

ভূমিকম্পে কাঁপল রংপুর

রংপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ মে ২০২৬, ১৭: ৫৬
উত্তরাঞ্চলের জেলা রংপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় আজ শনিবার বিকেলে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বেলা ৩টা ১০ মিনিটের দিকে এই কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৫।

রংপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ মোস্তাফিজার রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কম্পন অনুভূত হওয়ার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে বের হয়ে আসেন। তবে কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী এই ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতের আসাম রাজ্যে। ঢাকার আগারগাঁওয়ে ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ২৭১ কিলোমিটার উত্তরে।

