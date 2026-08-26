Ajker Patrika
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রংপুর

পীরগঞ্জে বিলে ঘাস ধুতে গিয়ে কৃষকের মৃত্যু

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
পীরগঞ্জে বিলে ঘাস ধুতে গিয়ে কৃষকের মৃত্যু
পীরগঞ্জে বিলের পানিতে নিখোঁজ কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে বালিয়াঘাটা বিলে ঘাস ধুয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে পানিতে পড়ে ওয়াদুত মিয়া (৫০) নামের এক কৃষক নিখোঁজ হন। নিখোঁজের দুই ঘণ্টা পর ওই কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। আজ বুধবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার চতরা ইউনিয়নের শমসেরপাড়া এলাকার বালিয়াঘাটা বিল থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত ওয়াদুত মিয়া উপজেলার চতরা ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের মৃত আজিমউদ্দিনের ছেলে। তিনি কৃষিকাজের পাশাপাশি গরু পালন করতেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ সকালে গরুর জন্য কাটা ঘাস ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য বালিয়াঘাটা বিলে যান ওয়াদুত মিয়া। বিলের পানিতে ঘাস ধোয়ার সময় পা পিছলে গভীর পানিতে পড়ে যান তিনি। বিষয়টি দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পানিতে নেমে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান না পেয়ে পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। পরে রংপুর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হলে তাঁরা এসে বিলের পানিতে উদ্ধার কার্যক্রম চালান। পরে পানির নিচ থেকে ওয়াদুত মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সাব-স্টেশন অফিসার শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘পানিতে পড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। পরে রংপুর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হলে তাঁরা এসে পানির নিচ থেকে কৃষক ওয়াদুত মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে।’

বিষয়:

রংপুর জেলানিখোঁজমরদেহজেলার খবররংপুর বিভাগকৃষকপীরগঞ্জ (রংপুর)
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