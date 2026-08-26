Ajker Patrika
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বরিশাল

বিদ্যালয় রক্ষার দাবিতে নদীর তীরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
বিদ্যালয় রক্ষার দাবিতে নদীর তীরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন
নদীভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থার দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের বাবুগঞ্জে সন্ধ্যা নদীর অব্যাহত ভাঙনের কবল থেকে বিদ্যালয় রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ভূতেরদিয়া ও উত্তর বাহেরচর বাজারসংলগ্ন ভাঙনকবলিত এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চলতি বর্ষা মৌসুমে সন্ধ্যা নদীর তীব্র স্রোতে পশ্চিম ভূতেরদিয়া এলাকায় নতুন করে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রামের একটি বড় অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙনঝুঁকিতে রয়েছে অর্ধশতাধিক পরিবারের বসতভিটা, মধ্য-পশ্চিম ভূতেরদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাহেরচর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উত্তর বাহেরচর বাজারসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থাপনা।

মানববন্ধনে বাহেরচর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বজলুর রহমান মিন্টু বলেন, উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবছরই নদীভাঙনে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ভাঙনরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই বসতভিটা হারাচ্ছেন। এবার পশ্চিম ভূতেরদিয়া এলাকায় ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

কেদারপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহসিন মুন্না বলেন, মধ্য পশ্চিম ভূতেরদিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাহেরচর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বাজারের দোকানপাটসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদীভাঙনের হুমকিতে রয়েছে। দ্রুত নদীতীরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

এ বিষয়ে বরিশাল পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাবেদ ইকবাল বলেন, প্রতি বর্ষা মৌসুমে জেলার বিভিন্ন উপজেলার নদীভাঙন তীব্র আকার ধারণ করে। বাবুগঞ্জের আড়িয়াল খাঁ, সুগন্ধা ও সন্ধ্যা নদীর ভাঙন প্রতিরোধে কয়েকটি প্যাকেজে জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ চলছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা রক্ষায় পর্যায়ক্রমে ভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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