লোকালয়ে লজ্জাবতী

চট্টগ্রামের পটিয়ায় লোকালয় থেকে বিপন্ন প্রজাতির একটি লজ্জাবতী বানর উদ্ধার করেছে বন বিভাগ ও ওয়াইল্ডলাইফ রেসকিউ টিম বাংলাদেশ। আজ বুধবার সকালে উপজেলার হাইদগাঁও ইউনিয়নের বৈদ্যপাড়া এলাকা থেকে বানরটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, মঙ্গলবার রাতে হাইদগাঁও ইউনিয়নের বৈদ্যপাড়া এলাকার একটি পরিবার লজ্জাবতী বানরটিকে আটক করে। এরপর সেটিকে বিক্রির উদ্দেশ্যে খাঁচায় আটকে নিজেদের হেফাজতে রাখে।
বিষয়টি জানতে পেরে আজ সকালে সেখানে যায় পটিয়া বন বিভাগ ও ওয়াইল্ডলাইফ রেসকিউ টিম বাংলাদেশ। পরে বানরটিকে উদ্ধার করা হয়।
ওয়াইল্ডলাইফ রেসকিউ টিম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নাঈম উদ্দিন বিজয় বলেন, ‘লজ্জাবতী বানর বিপন্ন প্রজাতির। এটি রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। বন্যপ্রাণী লোকালয়ে চলে এলে না ধরে বা বিক্রি না করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।’
চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের পটিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা এমদাদুল হক বলেন, ‘উদ্ধার করা লজ্জাবতী বানরটিকে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা হবে। পরে এটি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করার উপযোগী মনে হলে উপযুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে।’
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