পীরগঞ্জে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৫ পরীক্ষার্থী বহিষ্কার

রংপুরের পীরগঞ্জে এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে পাঁচজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা চলাকালে উপজেলার ভেন্ডাবাড়ি মহিলা কলেজে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, বুধবার পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্র পরিদর্শনে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পীরগঞ্জের সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর আহমেদ পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অসদুপায় অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বহিষ্কারের নির্দেশ দেন।
পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরীক্ষা সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও স্বচ্ছ পরিবেশে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। কোনো পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করলে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে পীরগঞ্জের আরও কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলের ছড়াছড়ির অভিযোগ উঠেছে।
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