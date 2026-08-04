Ajker Patrika
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নীলফামারী

নীলফামারীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় যুবলীগ নেতা

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় যুবলীগ নেতা
নীলফামারীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় যুবলীগ নেতা সাহিদ মাহমুদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন নীলফামারী সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাহিদ মাহমুদ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নীলফামারী ডাকবাংলো ঈদগাহ মাঠে তাঁর মায়ের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জানাজা শেষে তাঁকে আবারও কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, সাহিদ মাহমুদ নীলফামারী জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন। ৫ আগস্ট পরবর্তী হত্যা, ভাঙচুরসহ কয়েকটি মামলায় পলাতক ছিলেন তিনি। গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর রংপুর নগরীর একটি ভাড়া বাসা থেকে গ্রেপ্তার হন ওই যুবলীগ নেতা। এর পর থেকে তিনি রংপুরে কারাবাস করছেন।

সাহিদ মাহমুদের মা রওশন আরা বেগম গত সোমবার বেলা ৩টার দিকে রংপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আজ বাদ জোহর নীলফামারী ডাকবাংলা ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে সার্কিট হাউজ কবরস্থানে তাঁর মায়ের দাফন সম্পন্ন করা হয়। ওই যুবলীগ নেতার মায়ের জানাজায় অংশ নেন বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা।

বিষয়:

নীলফামারীজানাজাযুবলীগজেলার খবররংপুর বিভাগ
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