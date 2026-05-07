রংপুরে কৃষকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

রংপুরের মিঠাপুকুরে আবু সাঈদ (৪২) নামের এক কৃষকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার ময়েনপুর ইউনিয়নের কদমতলা সড়কের কসবা কৃষ্ণনগর গ্রামের একটি আমবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত আবু সাঈদ উপজেলার বালুয়া মাসিমপুর ইউনিয়নের উঁচাবালুয়া বালাবাড়ি গ্রামের আজগার আলীর ছেলে। তিনি বাড়িতে গরু লালন-পালন করে সংসার চালাতেন।
জানা গেছে, গত বুধবার সন্ধ্যায় শাল্টির বাজার যাওয়ার পর থেকে আবু সাঈদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে কসবা কৃষ্ণপুর গ্রামের একটি আমবাগানে তাঁর রক্তাক্ত লাশ মিলেছে।
মিঠাপুকুর থানার উপপরিদর্শক নুর আলম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
