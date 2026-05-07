Ajker Patrika
পঞ্চগড়

অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পঞ্চগড় সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
পঞ্চগড় সীমান্তে অস্ত্র হাতে টহলরত বিজিবি সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা ও ক্ষমতার পালাবদল ঘিরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারত থেকে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবং চোরাচালান রুখতে পঞ্চগড় সীমান্তে নজরদারি জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। জেলার পাঁচটি উপজেলায় সীমান্তজুড়ে কঠোর নজরদারি ও বিশেষ টহল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিজিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পঞ্চগড় জেলার আওতাধীন পঞ্চগড় ব্যাটালিয়নের (১৮ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় বিজিবি নিয়মিত ও বিশেষ টহল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সীমান্ত এলাকা দিয়ে পুশ ইন, অনুপ্রবেশ, মাদক চোরাচালান, গরু চোরাচালান, মানব পাচারসহ যেকোনো ধরনের সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বিজিবি সর্বদা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

পঞ্চগড় ব্যাটালিয়ন (১৮ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ কায়েস বলেন, বিজিবি সদর দপ্তরের নির্দেশনার আলোকে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় যেকোনো ধরনের সীমান্ত অপরাধ দমনে পঞ্চগড় ব্যাটালিয়ন সর্বদা তৎপর রয়েছে।

