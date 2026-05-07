Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
কুড়িগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু
নাজমুল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের উলিপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে নাজমুল হোসেন (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে কিসামত মালতিবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নাজমুল উপজেলার ধরনীবাড়ী ইউনিয়নের কিসামত মালতিবাড়ি এলাকার মোস্তফা মিয়ার ছেলে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেশীর বাড়িতে বিদ্যুতের কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নাজমুল বিদ্যুতায়িত হন। পরে আশপাশের লোকজন তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নাজমুল তাঁর মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় ওই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিফাত বলেন, নাজমুল নামের ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদ ইবনে সিদ্দিক বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ইউডি মামলা হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

বিদ্যুতায়িতমৃত্যুউলিপুরকুড়িগ্রাম সদরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

শুভেন্দু অধিকারীর সহকারীকে গুলি করে হত্যা

শুভেন্দু অধিকারীর সহকারীকে গুলি করে হত্যা

সম্পর্কিত

অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পঞ্চগড় সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি

অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পঞ্চগড় সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূসসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা সকালে, বিকেলে খারিজ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূসসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা সকালে, বিকেলে খারিজ

কুড়িগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

কুড়িগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ জব্দ

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ জব্দ