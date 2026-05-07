কুড়িগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

কুড়িগ্রামের উলিপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে নাজমুল হোসেন (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে কিসামত মালতিবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নাজমুল উপজেলার ধরনীবাড়ী ইউনিয়নের কিসামত মালতিবাড়ি এলাকার মোস্তফা মিয়ার ছেলে।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেশীর বাড়িতে বিদ্যুতের কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নাজমুল বিদ্যুতায়িত হন। পরে আশপাশের লোকজন তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নাজমুল তাঁর মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় ওই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিফাত বলেন, নাজমুল নামের ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদ ইবনে সিদ্দিক বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ইউডি মামলা হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাশ হস্তান্তর করা হয়।
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা ও ক্ষমতার পালাবদল ঘিরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারত থেকে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবং চোরাচালান রুখতে পঞ্চগড় সীমান্তে নজরদারি জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।১০ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীদের নিহতের ঘটনায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। মামলায় সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও সাবেক আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলসহ ১৬ জন এ মামলার আসামি ছিলেন...১০ মিনিট আগে
ভোলার দৌলতখানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।১৮ মিনিট আগে
পানিসম্পদমন্ত্রী মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খাল খনন। সারা দেশে এই খাল খননের মাধ্যমে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা দখলমুক্ত হবে। আর এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। ওইসব বিষয় আমরা জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে মোকাবিলা করব।’১৯ মিনিট আগে