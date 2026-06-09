পদোন্নতিতে বৈষম্যের প্রতিবাদে বেরোবি কর্মকর্তাদের কর্মবিরতি, প্রশাসনের আশ্বাসে স্থগিত

পদোন্নতিতে বৈষম্য ও প্রহসনের প্রতিবাদে চার দিন ধরে চলা কর্মবিরতি প্রশাসনের আশ্বাসে এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ গেটে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে কর্মকর্তাদের পক্ষে সহকারী রেজিস্ট্রার আনোয়ার হোসেন মিঠু বলেন, ‘আজ আমরা রেজিস্ট্রারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রশাসন থেকে আমাদের জানিয়েছে, অতিদ্রুত আপগ্রেডেশনের বিষয়টি সুরাহা করা হবে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের ঘোষিত যে কর্মবিরতি এবং অবস্থান কর্মসূচি, তা আজ থেকে স্থগিত করব।’
আনোয়ার হোসেন মিঠু আরও বলেন, ‘উপাচার্যের মৌখিক আশ্বাসে আমরা আমাদের কর্মবিরতি এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করছি। যদি এই সময়ের মধ্যে কাজ না হয়, তাহলে সবাই মিলে বসে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করব।’
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সহকারী রেজিস্ট্রার মো. রফিকুল ইসলাম, মো. সিরাজুল ইসলাম, মো. হাসিবুল আহসান, খালিদা আক্তার, ফজলুল হক, মো. মমিনুল ইসলাম, শাপলা রানী সরকার, প্রকৌশল দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মো. আহসানুল হাবিব এবং একাডেমিক শাখার সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার মো. মনজুরুল ইসলাম প্রমুখ।
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