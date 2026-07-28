বাহুবলে ইটভাটার মালিকের মরদেহ উদ্ধার

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার ভূগলী গ্রামে আব্দাল মিয়া (৫০) নামের এক ইটভাটার মালিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত আব্দাল মিয়া উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের ভূগলী গ্রামের ওয়াছ উল্লাহর ছেলে। তিনি এলাকায় একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির একটি অংশে গ্রিলের সঙ্গে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্বজনেরা পুলিশে খবর দেন। পরে বাহুবল মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নানা আলোচনা থাকলেও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ আলী।
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