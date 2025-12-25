Ajker Patrika

জেলা প্রশাসকের উপহার পেল জুরাছড়ি নারী কাবাডি দল

জুরাছড়ি (রাঙামাটি) প্রতিনিধি 
জুরাছড়ি উপজেলায় নারী খেলোয়াড়দের মধ্যে কাবাডি জুতা বিতরণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
জুরাছড়ি উপজেলায় নারী খেলোয়াড়দের মধ্যে কাবাডি জুতা বিতরণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

খেলাধুলায় উৎসাহ ও অনুশীলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলায় নারী খেলোয়াড়দের মধ্যে কাবাডি জুতা বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাঙামাটি জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফীর আর্থিক সহযোগিতায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. বায়েজীদ-বিন-আখন্দ নারী কাবাডি দলের ১৯ জন সদস্যের হাতে এসব জুতা তুলে দেন।

জুতা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জুরাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইমন চাকমা, ভুবন জয় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজিব ত্রিপুরা এবং রিসোর্স সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর মো. মরশেদুল আলম।

জুতা পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে নারী কাবাডি খেলোয়াড় প্রভি চাকমা ও রিতা চাকমা জানান, প্রয়োজনীয় ক্রীড়াসামগ্রীর অভাবে অনুশীলনে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হতো। কাবাডি জুতা পাওয়ায় তাঁরা আরও উৎসাহিত হয়েছেন এবং খেলায় মনোযোগ বাড়বে বলে জানান।

ভুবন জয় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজিব ত্রিপুরা জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, পার্বত্য এলাকার মেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বাড়াতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এতে নারী খেলোয়াড়েরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাবেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. বায়েজীদ-বিন-আখন্দ বলেন, নারী কাবাডি দলের খেলার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে জেলা প্রশাসকের বিশেষ উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই জুতা বিতরণ করা হয়েছে। খেলাধুলার উন্নয়নে উপজেলা প্রশাসন সব সময় সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে জুরাছড়ির নারী কাবাডি খেলোয়াড়েরা ভবিষ্যতে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

মাহিন্দ্রচাপায় প্রাণ গেল কৃষকের

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে মাহিন্দ্রচাপায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ওয়াপদা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত লুৎফর মণ্ডল (৭০) বালিয়াকান্দি উপজেলার নারুয়া ইউনিয়নের শালমারা গ্রামের মৃত গণি মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে কৃষক লুৎফর মণ্ডল পেঁয়াজের চারা বিক্রি করতে বাড়ি থেকে ভ্যানে করে বালিয়াকান্দি উপজেলার দিকে যাচ্ছিলেন। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে একই দিক থেকে আসা একটি মাহিন্দ্র ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এ সময় ভ্যানচালক নাদের শেখ ও যাত্রী কৃষক লুৎফর আহত হন। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে মেডিকেল অফিসার ডা. হাসান মাহমুদ কৃষক লুৎফরকে মৃত ঘোষণা করেন। ভ্যানচালক নাদের শেখ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বালিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রব তালুকদার বলেন, ‘দুর্ঘটনায় লুৎফর নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। আমরা মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছি।’

নরসিংদী-৫: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন যুবলীগ নেতা ব্যারিস্টার তৌফিকুর রহমান

নরসিংদী প্রতিনিধি
ব্যারিস্টার তৌফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
ব্যারিস্টার তৌফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসন থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার তৌফিকুর রহমান। গতকাল বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) সানাউল্লাহ রায়পুরা উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে গিয়ে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানার কাছ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের একজন কেন্দ্রীয় নেতার মনোনয়নপত্র সংগ্রহের ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ও সমালোচনা চলছে।

ব্যারিস্টার তৌফিকুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সৎ বোন আমেনা বেগম এবং শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাতের নাতি। তাঁর পারিবারিক পরিচয়ের কারণে স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে তিনি একটি আলোচিত নাম।

এ বিষয়ে জানতে ব্যারিস্টার তৌফিকুর রহমানের মোবাইলে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা বলেন, ‘তৌফিকুর রহমান নামের এক ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী তাঁকে মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়েছে।’

ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫ বছর পূর্তি, জমকালো আয়োজনে নবীন-প্রবীণের মিলনমেলা

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুর জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুর জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫ বছর পূর্তি। এ উপলক্ষে ষাটোর্ধ্ব প্রাক্তন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে ১০ বছরের বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জমে উঠেছে এক আবেগঘন নবীন-প্রবীণের মিলনমেলা। যেন সবাই ফিরে গেছেন শৈশবের স্কুলজীবনে।

ফরিদপুর জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরিদপুর জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বেলুন উড়িয়ে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো. কামরুল হাসান মোল্যা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মো. নজরুল ইসলাম।

এর আগে তীব্র শীত ও কুয়াশা উপেক্ষা করে ভোর থেকেই স্কুল প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে কোরআন তেলাওয়াত, গীতাপাঠ, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শপথপাঠ ও শারীরিক ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়।

বেলা ১১টায় প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক ঘুরে জনতা ব্যাংক মোড়, থানা রোড, কাঠপট্টি, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ সড়ক ও কোর্ট চত্বর হয়ে পুনরায় স্কুল প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

প্রথম দিনের কর্মসূচিতে স্মৃতিচারণা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজন রাখা হয়েছে।

ব্রিটিশ-ভারতের সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হাতে গোনা যে কয়েকটি বিদ্যালয় রয়েছে, ফরিদপুর জিলা স্কুল তার অন্যতম। ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যালয়টি এই অঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও নানা সামাজিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আজও ফরিদপুর জিলা স্কুল একটি সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজস্ব মর্যাদা ও ভাবমূর্তি অটুট রেখেছে।

অনুষ্ঠানকে সফল করতে গঠন করা হয়েছে ‘গৌরবময় ১৮৫ বর্ষ উদ্‌যাপন ও পুনর্মিলনী উদ্‌যাপন কমিটি’। ২১ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির আহ্বায়ক ফরিদপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম এবং সদস্যসচিব ওয়াহিদ মিয়া কুটি। এ ছাড়া বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১৮টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম বলেন, ‘এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য আমাদের প্রিয় স্কুলের সমৃদ্ধ অতীত ও ঐতিহ্য সবার সামনে তুলে ধরা এবং নতুন প্রজন্মকে তাদের ইতিহাস ও শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত করা।’

আয়োজক কমিটি জানায়, অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় নগরবাউল জেমস সংগীত পরিবেশন করবেন।

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন, রাজধানীতে নেই গণপরিবহন, সড়কগুলো প্রায় ফাঁকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গণপরিবহনের সংখ্যা তুলনামূলক কম দেখা গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গণপরিবহনের সংখ্যা তুলনামূলক কম দেখা গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানীতে নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ঢল নেমেছে। ফলে ঢাকার গণপরিবহন ব্যবস্থায় বড় ধরনের অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গণপরিবহনের সংখ্যা তুলনামূলক কম দেখা গেছে।

সকাল থেকে ঢাকার প্রধান সড়কগুলো— ফার্মগেট, শাহবাগ, কাকরাইল, মতিঝিল, তেজগাঁও, গুলিস্তান এলাকায় বাস, মিনিবাস, সিএনজি অটোরিকশা ও রাইড শেয়ারিং যানবাহন চলাচল মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও কিছু কিছু এলাকায় সাময়িক ধীরগতি লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে রামপুরা বাড্ডা, মহাখালী, বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন এলাকায় বিএনপির নেতা–কর্মীদের আগমনের কারণে যাত্রীচাপ তুলনামূলক বেশি ছিল।

রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গণপরিবহনের সংখ্যা তুলনামূলক কম দেখা গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গণপরিবহনের সংখ্যা তুলনামূলক কম দেখা গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

যাত্রী ও পরিবহন সংশ্লিষ্টরা জানান, দূরপাল্লার বাসের পাশাপাশি নগর পরিবহনের বাসগুলো চলাচল করছে। যদিও কিছু রুটে যানবাহনের সংখ্যা কম ছিল, তবু কোথাও গণপরিবহন পুরোপুরি বন্ধ থাকার খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিএনপির কর্মসূচি ও সরকারি ছুটি থাকায় প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ মানুষ বের হননি।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মোড়ে অতিরিক্ত ট্রাফিক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহন ডাইভারশনও দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে নজরদারি করা হচ্ছে যান চলাচলে।

এদিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে টোল ফ্রি থাকায় ব্যক্তিগত যানবাহনের চাপ কিছুটা বেড়েছে। এর ফলে নিচের সড়কগুলোতে যানজট তুলনামূলক কম দেখা গেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

সার্বিকভাবে, রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে বাড়তি মানুষ ও যানবাহনের উপস্থিতি থাকলেও এখন পর্যন্ত গণপরিবহন ব্যবস্থায় বড় ধরনের ভোগান্তির খবর পাওয়া যায়নি।

কয়েকজন রিক্সা চালক জানান, সকাল থেকে এই এলাকা ফাঁকা ও যানবাহন জ্যাম ছাড়ায় স্বাভাবিক চলাচল রয়েছে।

কয়েকজন দোকানদার জানান, অন্যদিনের তুলনায় আজ শাহবাগ এলাকা জনশূন্য ও ফাঁকা। তারেক রহমানের দেশে এসেছেন এজন্য অনেকে হয়তো অন্য এলাকাতে (৩০০ ফিট) অবস্থান নিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ নামের এক যাত্রী বলেন, এদিকে আজ জ্যাম নেই বললেই চলে। নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারছি আমরা। তবে তারেক রহমান দেশে আসায় রাজধানীর পূর্বাচল এলাকা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাতে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঢল রয়েছে। ওইসব এলাকায় জ্যাম থাকবে।

দূরপাল্লার বাস চলাচলের বিষয়ে জানতে চাইলে শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শুভঙ্কর ঘোষ রাকেশ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গতকাল ছুটির আগের দিন ছিল এবং বিএনপির সমাবেশ কেন্দ্র করে ঢাকা থেকে যাওয়ার ও ঢাকার বাইরে থেকেও যাত্রী আসার চাপ ছিল। ফলে আজকে যাত্রীর চাপ তেমন নেই। ঢাকা থেকে বের হওয়ার পথে ও কিছু জায়গায় যানজট হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বিএনপির অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে বিকেলের দিকে যাত্রী চাপ এবং যানজট দুটোই বাড়তে পারে ঢাকা থেকে বের হওয়ার পথে।’

