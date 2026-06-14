Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

কাপ্তাইয়ের ব্যাংছড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত হলো ৭ ফুট দীর্ঘ অজগরটি

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
কাপ্তাইয়ের ব্যাংছড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত হলো ৭ ফুট দীর্ঘ অজগরটি
রাঙামাটি কৃষি বিভাগের উপপরিচালকের কার্যালয় থেকে উদ্ধার করা অজগর সাপটি অবমুক্ত করা হলো। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির কৃষি বিভাগের উপপরিচালকের কার্যালয় থেকে উদ্ধার করা ৭ ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রায় ৭ কেজি ওজনের একটি অজগর সাপ কাপ্তাই রেঞ্জের ব্যাংছড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ। আজ রোববার দুপুরে কাপ্তাই বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার মামুনুর রহমানের নেতৃত্বে সাপটি অবমুক্ত করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এস এম সাজ্জাদ হোসেনের নির্দেশে কাপ্তাই বন বিভাগের কর্মীরা সাপটি অবমুক্ত করেন।

এর আগে গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় রাঙামাটি সদর রেঞ্জের ফরেস্টার মো. শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বন বিভাগের একটি উদ্ধারকারী দল রাঙামাটি কৃষি বিভাগের উপপরিচালকের কার্যালয় থেকে অজগর সাপটি উদ্ধার করে।

কাপ্তাই বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার মামুনুর রহমান জানান, সাপটির ওজন প্রায় ৭ কেজি এবং দৈর্ঘ্য ৭ ফুট। খাবারের সন্ধানে এটি লোকালয়ে চলে এসেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়:

সাপরাঙামাটিউদ্ধারবন বিভাগকাপ্তাইঅজগররাঙামাটি সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত