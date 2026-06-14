কাপ্তাইয়ের ব্যাংছড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত হলো ৭ ফুট দীর্ঘ অজগরটি

রাঙামাটির কৃষি বিভাগের উপপরিচালকের কার্যালয় থেকে উদ্ধার করা ৭ ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রায় ৭ কেজি ওজনের একটি অজগর সাপ কাপ্তাই রেঞ্জের ব্যাংছড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ। আজ রোববার দুপুরে কাপ্তাই বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার মামুনুর রহমানের নেতৃত্বে সাপটি অবমুক্ত করা হয়।
পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এস এম সাজ্জাদ হোসেনের নির্দেশে কাপ্তাই বন বিভাগের কর্মীরা সাপটি অবমুক্ত করেন।
এর আগে গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় রাঙামাটি সদর রেঞ্জের ফরেস্টার মো. শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বন বিভাগের একটি উদ্ধারকারী দল রাঙামাটি কৃষি বিভাগের উপপরিচালকের কার্যালয় থেকে অজগর সাপটি উদ্ধার করে।
কাপ্তাই বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার মামুনুর রহমান জানান, সাপটির ওজন প্রায় ৭ কেজি এবং দৈর্ঘ্য ৭ ফুট। খাবারের সন্ধানে এটি লোকালয়ে চলে এসেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।
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