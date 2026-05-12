আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবসে চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস উপলক্ষে রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতালের নার্সিং বিভাগ ও নার্সিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ মে) সকাল ৯টায় হাসপাতাল চত্বর থেকে শোভাযাত্রাটি বের করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ‘আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ, জীবন রক্ষায় প্রয়োজন নার্সদের ক্ষমতায়ন’।
শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া নার্সরা নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে, ব্যানার-প্ল্যাকার্ড হাতে ও বাঁশির সুরে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। শোভাযাত্রাটি হাসপাতাল চত্বর থেকে শুরু হয়ে চন্দ্রঘোনা দোভাষী বাজার প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।
এতে চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতালের নার্সিং বিভাগের কর্মরত নার্স, নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী, চিকিৎসক ও হাসপাতালের অন্য স্টাফরা অংশ নেন।
শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন হাসপাতালের পরিচালক ডা. প্রবীর খিয়াং। তিনি বলেন, ‘শত বছরের ঐতিহ্যবাহী চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতালের নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নার্সরা সেবাদান করে আসছেন। আজকের এই দিনে আমাদের অঙ্গীকার হোক—মানবসেবার মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করে যাব।’
