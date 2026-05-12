Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

লেকে গোসলে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ মে ২০২৬, ১৩: ৩৭
লেকে গোসলে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ডিএনডি লেকে গোসল করতে নেমে মনিরুল ইসলাম (১৫) এবং শুভ শিকদার (১৫) নামে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। তারা দুজনই গোদনাইল বাগপাড়া আলিম মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তাদের মধ্যে মনিরুল ইসলাম মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার পাল্লা গ্রামের জাকিরের ছেলে এবং শুভ শিকদার পটুয়াখালী জেলার মরিচ বুনিয়া এলাকার মিজান শিকদারের ছেলে। মঙ্গলবার (১২ মে) ভোরে স্থানীয়দের সহায়তায় লেক থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (অপারেশন) ওমর ফারুক।

এর আগে গতকাল সোমবার (১১ মে) ওই দুজন নিখোঁজ হয়। মূলত মাদ্রাসার পরীক্ষা শেষে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলে ডিএনডি লেকে গোসল করতে নেমে তারা আর বাসায় ফেরেনি। তাদের মধ্যে মনিরুল নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চৌধুরী বাড়ি ভূঁইয়াপাড়া এলাকায় এবং শুভ ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মুনলাইট এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করত।

গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জে তিন শিশুসন্তানসহ মা-বাবা দগ্ধগ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জে তিন শিশুসন্তানসহ মা-বাবা দগ্ধ

স্থানীয়রা জানান, আজ ভোরে দুটি লাশ ভাসতে দেখে লোকজন তা উদ্ধার করে। পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ দুটো নিয়ে যায়।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাসুম বিল্লাহ জানান, গতকাল দুপুরে নাভানা মাঠে ফুটবল খেলার পর তারা লেকের বার্মাস্ট্যান্ড নয়াপাড়া এলাকার ১ নম্বর ব্রিজের সঙ্গে গোসল করতে নেমে আর উঠতে পারেনি । এর পর থেকেই দুই কিশোর নিখোঁজ ছিল। তবে এ বিষয়ে থানায় কোনো নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়নি। আজ সকালে স্থানীয়রা লাশ দুটি লেকে থেকে উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেয়।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (অপারেশন) ওমর ফারুক বলেন, ছেলে দুটি সাঁতার না জানার কারণে লেকের পানিতে ডুবে মারা গেছে। পরিবারের সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশগুলো হস্তান্তর করা হয়েছে।

র‍্যাবের ওপর হামলার এক দিন পর এবার পুলিশ আটকে হাতকড়াসহ আসামি ছিনতাইর‍্যাবের ওপর হামলার এক দিন পর এবার পুলিশ আটকে হাতকড়াসহ আসামি ছিনতাই

বিষয়:

শিক্ষার্থীনারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জমৃত্যুঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

নির্মাণাধীন মসজিদে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবদল নেতার মৃত্যু

নির্মাণাধীন মসজিদে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবদল নেতার মৃত্যু

দুই মামলায় খায়রুল হকের জামিন

দুই মামলায় খায়রুল হকের জামিন

যুবককে গাছে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার, একজনকে জামিন দিলেন ওসি

যুবককে গাছে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার, একজনকে জামিন দিলেন ওসি

লেকে গোসলে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু

লেকে গোসলে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু