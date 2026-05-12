কুমিল্লার তিতাসে হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লার তিতাস উপজেলার ভিটিকান্দি ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা মো. জহিরুল ইসলাম জহির হত্যা মামলার প্রধান আসামি আব্দুল লতিফ ভূঁইয়াকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা মামলায় পাঁচ মাস কারাগারে থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে এসে তিনি হামলার শিকার হন।
এলাকাবাসীর দাবি, সোমবার রাতে আব্দুল লতিফ বিদেশি অস্ত্র নিয়ে জাহাঙ্গীর নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করার চেষ্টা করেন। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাঁকে আটক করে গণপিটুনি দেয় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি পিস্তল ও দুটি গুলি উদ্ধার করে। পরে পুলিশি নিরাপত্তায় তাঁকে তিতাস উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকায় নেওয়ার পথে রাত ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিকেলে মাছ ধরা নিয়ে বিরোধের জেরে ভিটিকান্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল হোসেন মোল্লার ছেলে জহিরুল ইসলাম মোল্লাকে পুলিশের সামনেই কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই মামলার প্রধান আসামি ছিলেন আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া।
স্থানীয়দের ধারণা, জহিরুল ইসলাম মোল্লা হত্যার প্রতিশোধ নিতেই আব্দুল লতিফের ওপর হামলা চালানো হয়ে থাকতে পারে।
তিতাস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল হক জানান, সোমবার রাত ৯টার দিকে ট্রিপল নাইনে (৯৯৯) ফোন পেয়ে পুলিশ মানিককান্দি গ্রামে যায়। সেখানে এক ব্যক্তি পিস্তল দিয়ে গুলি করার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা তাকে কুপিয়ে আহত করেছে বলে জানতে পারে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পরে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।
নিহত দুলুর দুই সংসার। প্রথম সংসারের স্ত্রীর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিল। দুলুর দ্বিতীয় সংসারেও স্ত্রীর দুই ছেলে সাদিকুল ইসলাম ও সাকিব ইসলাম। দুলুর বাবা প্রথম পক্ষের দুই নাতি হাবিল ও কাবিলকে কিছু জমি লিখে দেন। দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানেরা সেই জমির অংশ দাবি করেন।৪১ মিনিট আগে
জবানবন্দিতে রাফি দাবি করেন, তিনি সিগারেট ছাড়া অন্য কোনো মাদক গ্রহণ করতেন না। তবে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মাদকাসক্ত ও বখাটে বলে অবজ্ঞা করতেন। এতে তিনি মানসিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর ভাষ্যমতে, মা লাকি বেগম (৪০) তাঁর সঙ্গে আপন সন্তানের মতো আচরণ করতেন না৪৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এআই দিয়ে নারী ও পুরুষের আপত্তিকর ছবি তৈরি করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে রিমন ইসলাম (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার (১১ মে) সকালে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার মুসলিমনগর এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে র্যাব-১১-এর সহায়তায় কলাপাড়া থানার...১ ঘণ্টা আগে
সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটা এলাকায় ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে আপন দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার যুগিপুকুরিয়া গ্রামের শহর আলী সরদারের বড় ছেলে আছিরদ্দীন (৫৮) ও সেজ ছেলে মোহাম্মদ আলী (৫০)।১ ঘণ্টা আগে