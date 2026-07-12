নিখোঁজ বাগেরহাটের মিরাজকে হাজিরের নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রায় তিন মাস ধরে নিখোঁজ বাগেরহাটের মোংলার জয়মনি এলাকার বাসিন্দা মিরাজ শেখকে হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাঁকে হাজির করতে বলা হয়েছে।
মিরাজের বাবার করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন।
এর আগে গত ২২ জুন মিরাজের বাবা রিটটি করেন। আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন। তিনি আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন বলেন, গত ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় চায়ের দোকান থেকে কোস্ট গার্ডের দুইজন সাদা পোশাকের সদস্য মিরাজকে তুলে নিয়ে যান। অভিযোগ রয়েছে, তাঁকে হারবাড়িয়া কোস্ট গার্ড স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই ঘটনার পর পরিবার স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করে এবং ২৩ এপ্রিল সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে। কোস্ট গার্ডের একজন সদস্য স্বীকার করেছেন যে, মিরাজ তাঁদের হেফাজতে আছেন এবং ২-৩ দিনের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরবর্তীতে কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়।
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