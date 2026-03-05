Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠন নিয়ে অসন্তোষ, স্মারকলিপি

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ মার্চ ২০২৬, ২১: ৫১
পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠন নিয়ে অসন্তোষ, স্মারকলিপি
পার্বত্য মন্ত্রণালয় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে স্মারকলিপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের গঠন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ রহুল আমিন।

এতে অভিযোগ করা হয়, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৭ বছর অতিবাহিত হলেও এর মূল ধারাগুলো এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষ করে, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচন বিধিমালা না হওয়ায় আজ পর্যন্ত পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, নবনির্বাচিত সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী (মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন) শপথ নিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এটি পার্বত্য চুক্তির ‘ঘ’ খণ্ডের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। উক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, উপজাতিদের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী পদে অ-উপজাতি নিয়োগ দেওয়াকে চুক্তির সাংঘর্ষিক ও বিধিবহির্ভূত বলে মনে করছেন তাঁরা।

স্মারকলিপির দাবিগুলো হলো—প্রতিমন্ত্রী পদ থেকে মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে প্রত্যাহার করা। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী পদে নতুন করে উপজাতি কাউকে পদায়ন না করা। একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া।

এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, একদিকে ১৯০০ সালের ব্রিটিশ শাসনবিধি বলবৎ থাকা এবং অন্যদিকে ‘অপারেশন উত্তরণ’-এর মতো সেনাশাসিত ব্যবস্থার কারণে পাহাড়ের সাধারণ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলায় স্থবিরতা বিরাজ করছে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন রাঙামাটির সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের (পার্বত্য অঞ্চল) সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, বিশিষ্ট লেখক শিশির চাকমা ও অ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান। নেতারা আশা প্রকাশ করেন, সরকার দ্রুত এই সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

বিষয়:

রাঙামাটিচট্টগ্রাম বিভাগপার্বত্য চট্টগ্রামরাঙামাটি সদরজেলার খবরমন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

মার্কিন হামলায় ইরানি জাহাজডুবিতে চাপে পড়বেন মোদি

খালেদা জিয়া, মাহেরীন চৌধুরীসহ এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে ১৫ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠান

কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রাজসাক্ষী সাবেক উপদেষ্টা রিজওয়ানা—দাবি জামায়াতের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

সম্পর্কিত

বাগেরহাটের পূবালী ব্যাংকের লকার থেকে ২০০ ভরি স্বর্ণালংকার ‘গায়েব’

বাগেরহাটের পূবালী ব্যাংকের লকার থেকে ২০০ ভরি স্বর্ণালংকার ‘গায়েব’

ধামরাইয়ে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় পুলিশ সদস্যসহ নিহত ২

ধামরাইয়ে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় পুলিশ সদস্যসহ নিহত ২

ঈদে যানজট: ৭ দিন ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বালুর ট্রাক চলবে না

ঈদে যানজট: ৭ দিন ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বালুর ট্রাক চলবে না

পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠন নিয়ে অসন্তোষ, স্মারকলিপি

পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠন নিয়ে অসন্তোষ, স্মারকলিপি