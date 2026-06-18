Ajker Patrika
রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্কুল ফিডিংয়ের খাবার খেয়ে ১৮ শিক্ষার্থী অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্কুল ফিডিংয়ের খাবার খেয়ে ১৮ শিক্ষার্থী অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি
স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় বিতরণ করা খাবার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি শিশু। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার শালিম ডোলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় বিতরণ করা খাবার খেয়ে ১৮ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে ডিম ও পাউরুটি খাওয়ার কিছুক্ষণ পর তারা অসুস্থ বোধ করে। তাদের মধ্যে ১০ জনকে রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শেষে আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুরুল হোদা এবং জেলা হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মাহবুব হাসান।

প্রধান শিক্ষক দুরুল হোদা বলেন, ‘২২১ শিক্ষার্থীকে খাবার দেওয়া হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই খাবার শেষ করে। ১৮ শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য সমস্যার কথা জানালে তৎক্ষণাৎ আমরা বাকি শিক্ষার্থীদের ওই খাবার না খাওয়ার নির্দেশ দিই। শিক্ষকেরা খাবার পরীক্ষা করে দেখেন। কিছু খাবারে বাসি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।’

এ বিষয়ে মাহবুব হাসান বলেন, ‘বুধবার রাতে একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে ১০ শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নিম্নমানের খাবার খাওয়ার কারণে অথবা প্রচণ্ড গরমের কারণে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে থাকতে পারে। তবে এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।’ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সব শিক্ষার্থীকে বৃহস্পতিবার সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, খাবারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হবে। বেসরকারি সংস্থা ‘গ্রাম উন্নয়ন কর্ম’ (গাক) এই খাবার সরবরাহ করেছিল। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, জেলা প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কমিটি এরই মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, অতীতেও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় দেওয়া খাবার খেয়ে শিক্ষার্থীদের অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

বিষয়:

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