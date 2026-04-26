Ajker Patrika
রাজশাহী

দেশের ৬১ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে হাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইনের অগ্রগতি ও ঘাটতি পর্যালোচনায় রাজশাহীতে আয়োজিত বিভাগীয় সমন্বয় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের ৬১টি জেলায় সংক্রামক রোগ হাম ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও রাঙামাটি জেলায় এখনো এ রোগের সংক্রমণ শনাক্ত হয়নি। রাজশাহী বিভাগে চলমান হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইনের অগ্রগতি ও ঘাটতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত বিভাগীয় সমন্বয় সভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আজ রোববার সকালে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ।

সভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি জানান, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও রাঙামাটি ছাড়া দেশের অন্য ৬১ জেলায় হাম সংক্রমিত হয়েছে। দেড় মাস বয়সী শিশু থেকে শুরু করে ৭০ বছর বয়সী ব্যক্তির মধ্যেও এ রোগ শনাক্ত হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে হামজনিত মৃত্যুর হার ১ থেকে ৩ শতাংশ হলেও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে তা প্রায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত।

সভায় জানানো হয়, ২০ এপ্রিল থেকে সারা দেশে হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হলেও রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার হটস্পট এলাকায় ৫ এপ্রিল থেকে টিকাদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের আগ্রহের কারণে টিকাদানের হার আশানুরূপ বেড়েছে। গতকাল শনিবার (২৫ এপ্রিল) পর্যন্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি টিকা দেওয়া হয়েছে। তবে পাঁচ বছরের নিচে ৫ থেকে ৬ শতাংশ শিশু এখনো টিকার বাইরে রয়েছে, বিশেষ করে প্রান্তিক ও কর্মজীবী অভিভাবকদের সন্তানদের মধ্যে এ হার বেশি।

সভাপতির বক্তব্যে বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ বলেন, সভায় চিহ্নিত সমস্যাগুলো ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসকদের জানানো হয়েছে এবং তাঁরা এসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই টিকাদান কার্যক্রম সফল করা সম্ভব। যেসব শিশু টিকার বাইরে রয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে ভ্রাম্যমাণ টিমের মাধ্যমে দ্রুত টিকাদান নিশ্চিত করার তাগিদ দেন তিনি।

সভায় বক্তব্য দেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ খন্দকার মো. ফয়সাল আলম, পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান, স্বাস্থ্যের বিভাগীয় পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান, সমাজসেবা দপ্তরের পরিচালক সৈয়দ মোস্তাক হাসান, পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের পরিচালক ড. কস্তুরী আমিনা কুইন, নগর পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার মো. গাজিউর রহমান, সিভিল সার্জন এস আই এম রাজিউল করিমসহ অন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

টিকাস্বাস্থ্য অধিদপ্তররাজশাহী বিভাগজেলার খবরহাম
ঢাবি ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার, শিক্ষক ও বন্ধু পুলিশ হেফাজতে

যুক্তরাষ্ট্রে ২ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার কে এই হিশাম আবুঘারবিয়েহ

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে গুলি: আটক যুবক সম্পর্কে যা জানা গেল

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

সুবর্ণচরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

সুবর্ণচরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

দেশের ৬১ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে হাম

দেশের ৬১ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে হাম

অটোরিকশা চার্জ দিতে গিয়ে প্রাণ গেল চালকের

অটোরিকশা চার্জ দিতে গিয়ে প্রাণ গেল চালকের

নওগাঁয় যাত্রী ওঠানো নিয়ে দ্বন্দ্বে বাস-অটোরিকশা চলাচল বন্ধ

নওগাঁয় যাত্রী ওঠানো নিয়ে দ্বন্দ্বে বাস-অটোরিকশা চলাচল বন্ধ