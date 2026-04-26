অটোরিকশা চার্জ দিতে গিয়ে প্রাণ গেল চালকের

ঠাকুরগাঁওয়ে অটোরিকশা চার্জে দেওয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবুল হোসেন (৩৮) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সদর উপজেলার ফকদনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বাবুল হোসেন সদর উপজেলার ছিট চিলারং এলাকার মৃত শরিফুল ইসলামের ছেলে। তিনি পেশায় অটোরিকশাচালক এবং পাশাপাশি মেকানিকের কাজ করেন।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে নিজ বাড়িতে অটোরিকশা চার্জে দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েন বাবুল হোসেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
বাবুলের স্ত্রী মোছা. হুসনিয়ারা আক্তার বলেন, ‘প্রতিদিনের মতো আমার স্বামী বাসায় অটোরিকশা চার্জে দিতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। আমরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, ঘটনাটি জানার পর প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে।
