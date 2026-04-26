নরসিংদী

প্রহরীকে অস্ত্র ঠেকিয়ে পল্লী বিদ্যুতের তার-যন্ত্রাংশ লুট

নরসিংদী সংবাদদাতা
ঘটনাস্থলে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় একটি পল্লী বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে নিরাপত্তা প্রহরী ও লাইনম্যানকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রায় ৪ লাখ টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লুট করে নিয়েছে একটি দুর্বৃত্ত চক্র। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) ভোরে উপজেলার ঘোড়াশাল এলাকার ভাগদী ২০ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

পল্লী বিদ্যুৎ সূত্রে জানা যায়, নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর আওতাধীন ওই উপকেন্দ্রে কর্মরত লাইনম্যান আব্দুল ওয়াজেদ ও নিরাপত্তা প্রহরী ইয়াসিনকে তিনটি মোটরসাইকেলে আসা পাঁচ থেকে ছয়জন দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। পরে তারা চলমান লাইন থেকে তামার তার, ডিসকানেক্ট সুইচের ব্লেড, কন্ট্রোল প্যানেলের কেব্‌ল ও রাইজারের তার কেটে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় পলাশ উপজেলার ভাগদী, রাজাবসহ অন্তত চারটি গ্রামের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়েছে, ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা ভোগান্তিতে পড়েছেন।

ঘোড়াশাল জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন সুমন জানান, ঘটনার পরপরই বিষয়টি পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে জানানো হয়েছে।

পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল-মামুন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং তদন্ত কার্যক্রম চলছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এবং জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

