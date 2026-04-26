Ajker Patrika
নোয়াখালী

সুবর্ণচরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পুকুরে গোসল করতে নেমে রোকসানা আক্তার (৯) ও আফসানা আক্তার (৭) নামের দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার ইউনিয়নের দক্ষিণ চরক্লার্ক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত দুই শিশু নোয়াখালী কোম্পানীগঞ্জের গাংছিল গ্রামের কৃষক মহি উদ্দিনের মেয়ে। তারা মায়ের সঙ্গে নানার বাড়িতে বেড়াতে আসে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শিশুরা বাড়ির পাশের একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। এ সময় আফসানা ডুবে যেতে থাকলে তাকে বাঁচাতে বড় বোন রোকসানা এগিয়ে যায়। একপর্যায়ে দুজনই পানিতে তলিয়ে যায়।

এ বিষয়ে চরজব্বর থানার তদন্ত কর্মকর্তা দেবাশীষ দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীসুবর্ণচরমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরশিশু
