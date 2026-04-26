Ajker Patrika
রাজশাহী

দুর্গাপুরে কলেজশিক্ষককে হেনস্তা: ভুক্তভোগী প্রদর্শক বরখাস্ত

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি 
ফাইল ছবি

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার দাওকান্দি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শিক্ষক হেনস্তার ঘটনায় ভুক্তভোগী আলেয়া খাতুন হীরাকে বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ রোববার রাজশাহী আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে অধিদপ্তরের পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মাদ আছাদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার তদন্তের স্বার্থে তাঁকে (আলেয়া খাতুন হীরা) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে প্রদর্শক আলেয়া খাতুন হীরাসহ শিক্ষকদের হেনস্তা করেন স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি আকবর আলী। ওই সময় কলেজে ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলছিল। কলেজের আশপাশের এলাকায় (১০০ গজ) ১৪৪ ধারা ও পুলিশ মোতায়েন থাকলেও কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেটি নজরে আসার পর তদন্ত শুরু করেছে মাউশি।

বিষয়:

মাউশিরাজশাহী বিভাগবরখাস্তজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

