স্বতন্ত্র প্রার্থীর সামনেই কর্মীদের ওপর হামলা বিএনপির সমর্থকদের

রাজশাহী-৫ আসনে (দুর্গাপুর ও পুঠিয়া) এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর সামনে তাঁর কয়েকজন কর্মী-সমর্থকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে।
বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে দুর্গাপুর উপজেলার নওপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন নজরুল ইসলাম মণ্ডল। এ ছাড়া আসনটিতে দলের দুজন বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রেজাউল করিমের (হাঁস প্রতীক) সমর্থকদের ওপর হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে ভোটকেন্দ্রের সামনে গেলে নজরুল ইসলামের কয়েকজন সমর্থকের সঙ্গে রেজাউল করিমের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও সংঘর্ষ শুরু হয়।
স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাউল করিমের দাবি, তিনি খবর পান ওই কেন্দ্রে তাঁর সমর্থকদের ভোট দিতে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তাঁর সামনেই সমর্থকদের ওপর হামলা চালানো হয়। এরপর তিনি প্রশাসনকে ফোন করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।
জানতে চাইলে দুর্গাপুর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব জোবায়েদ হোসেন বলেন, ফুটবলের সমর্থকেরা ভোটারদের টাকা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বিষয়টি নিয়ে কথা-কাটাকাটির সূত্র ধরে এ ঘটনা ঘটেছে।
হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) আসনে মোট ১৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৪৪টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান ধানের শীষ প্রতীকে ৩৫,৫৫৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।৪ মিনিট আগে
পিরোজপুর-১ আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৪টির ফলাফল জানা গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাসুদ সাঈদী ১৯,৭৩৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১১,৬১৯ ভোট।১১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনের লোহাবৈ বরাদী সরকারি প্রাথমিক স্কুল কেন্দ্রের একটি কক্ষ দখল করে দেদারসে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোট চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। পরে সাময়িক বন্ধ থাকার পর ভোট গ্রহণ পুনরায় শুরু হয়।১৮ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মোট ৬৬৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১২৯টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচটি সংসদীয় আসনে সবকটিতেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।১৯ মিনিট আগে