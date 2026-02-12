Ajker Patrika
রাজশাহী

স্বতন্ত্র প্রার্থীর সামনেই কর্মীদের ওপর হামলা বিএনপির সমর্থকদের

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৩৭
স্বতন্ত্র প্রার্থীর সামনেই কর্মীদের ওপর হামলা। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী-৫ আসনে (দুর্গাপুর ও পুঠিয়া) এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর সামনে তাঁর কয়েকজন কর্মী-সমর্থকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে দুর্গাপুর উপজেলার নওপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন নজরুল ইসলাম মণ্ডল। এ ছাড়া আসনটিতে দলের দুজন বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রেজাউল করিমের (হাঁস প্রতীক) সমর্থকদের ওপর হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে ভোটকেন্দ্রের সামনে গেলে নজরুল ইসলামের কয়েকজন সমর্থকের সঙ্গে রেজাউল করিমের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও সংঘর্ষ শুরু হয়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাউল করিমের দাবি, তিনি খবর পান ওই কেন্দ্রে তাঁর সমর্থকদের ভোট দিতে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তাঁর সামনেই সমর্থকদের ওপর হামলা চালানো হয়। এরপর তিনি প্রশাসনকে ফোন করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

জানতে চাইলে দুর্গাপুর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব জোবায়েদ হোসেন বলেন, ফুটবলের সমর্থকেরা ভোটারদের টাকা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বিষয়টি নিয়ে কথা-কাটাকাটির সূত্র ধরে এ ঘটনা ঘটেছে।

বিষয়:

পুঠিয়ারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরস্বতন্ত্র প্রার্থীদুর্গাপুর (রাজশাহী)
