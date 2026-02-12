Ajker Patrika
পিরোজপুর

পিরোজপুর-৩ আসনে ধানের শীষের রুহুল আমিন দুলাল বিজয়ী

পিরোজপুর প্রতিনিধি
রুহুল আমিন দুলাল

পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রুহুল আমিন দুলাল ৬৩,১৩২ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাত পাখা প্রতীকের ডা. রুস্তম আলী ফরাজী পেয়েছেন ৩৫,৬২৩ ভোট। এছাড়া শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী ড. শামীম হামিদী পেয়েছেন ৩৫,৩১২ ভোট।

কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। নির্বাচন কমিশন পরবর্তীতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করবে।

বিষয়:

পিরোজপুরমঠবাড়িয়াপিরোজপুর সদরধানের শীষ
Loading...

