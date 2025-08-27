স্কুলের দুটি কক্ষ থেকে ৮ ফ্যান চুরি, নিয়ে গেছে ফুটবলও

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি
জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে একটি বিদ্যালয়ে দুটি কক্ষের তালা কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়নের চকরঘুনাথ বালুদিয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
এ সময় বিদ্যালয়টির দুটি কক্ষ থেকে ৮টি ফ্যান খুলে নিয়ে যায় চোরেরা। নিয়ে যায় শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা করার জন্য রাখা ফুটবলসহ বিভিন্ন সরঞ্জামও। এদিকে ফ্যান চুরি হয়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ক্লাস করতে হাঁসফাঁস করছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পবিত্র কুমার বলেন, ‘আজ (বুধবার) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে স্কুলে গিয়ে দেখি দুই শিফটে চলা প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণির কক্ষ ও আমাদের শিক্ষকদের অফিস কক্ষের তালা কাটা রয়েছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি, দুই ঘরের আটটি ফ্যান খুলে নিয়ে গেছে। অফিস কক্ষের ভেতরে রাখা স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলা করার ফুটবলসহ অন্যান্য জিনিত্রপত্রও চুরি হয়েছে। পরে আমি বিষয়টি থানার পুলিশক জানালে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে চলে যায়। স্কুলে ফ্যান না থাকায় সবার অনেক কষ্ট হচ্ছে।’
পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাতুন মাওয়া বলে, ‘স্কুলে এসে দেখি আমাদের ঘরের চারটি ফ্যান চুরি হয়েছে। গরমের মধ্য ক্লাসে বসে থাকতে গা ঘেমে যাচ্ছে।’
স্থানীয় ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান মজনু বলেন, ‘স্কুলে চুরির বিষয়টি আমাকে প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন। এরপর আমি সেখানে গিয়েছিলাম। দুটি কক্ষের মোট আটটি ফ্যান এবং কিছু খেলাধুলার সামগ্রী চুরি হয়েছে। বিদ্যালয়টি নতুন জাতীয়করণ হওয়ায় ওই বিদ্যালয়ে কোনো নৈশপ্রহরী নেই।’
আক্কেলপুর থানার পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে আমি নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’
