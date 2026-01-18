Ajker Patrika

শ্রীপুরে বাস দুর্ঘটনায় মেডিকেল শিক্ষার্থীসহ আহত ২

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
শ্রীপুরে গণস্বাস্থ্যের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গজারি গাছের সঙ্গে ধাক্কা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শ্রীপুরে গণস্বাস্থ্যের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গজারি গাছের সঙ্গে ধাক্কা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় বাসের সহকারীর হাত বিচ্ছিন্ন ও এক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

আজ রোববার উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের বৃন্দাবন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

টেংরা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক মো. ইকরাম হোসেন জানান, গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস ২৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা একটি ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নিতে বাসে করে আসছিলেন।

উপজেলার বৃন্দাবন এলাকায় পৌঁছামাত্র একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গজারিগাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে বাসের সামনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় বাসচালকের সহকারীর হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এক শিক্ষার্থী আহত হন।

গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আবুল বাসার বলেন, একটি প্রোগ্রামে অংশ নিতে শিক্ষার্থীরা দুটি বাসে রওনা হন। পথিমধ্যে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে মিরাজ নামের এক শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন আহত হন। প্রোগ্রামটি বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীশ্রীপুর (গাজীপুর)দুর্ঘটনামেডিকেলগণস্বাস্থ্য কেন্দ্রজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

সম্পর্কিত

বেরোবিতে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে দুদক

বেরোবিতে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে দুদক

২০ বছর পর চট্টগ্রামে আসছেন তারেক রহমান, উৎসবের আমেজ

২০ বছর পর চট্টগ্রামে আসছেন তারেক রহমান, উৎসবের আমেজ

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় বাধা, ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় বাধা, ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

শ্রীপুরে বাস দুর্ঘটনায় মেডিকেল শিক্ষার্থীসহ আহত ২

শ্রীপুরে বাস দুর্ঘটনায় মেডিকেল শিক্ষার্থীসহ আহত ২