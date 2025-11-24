Ajker Patrika

রাবির দুই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত

বাসস, ঢাকা  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কর্তৃপক্ষ দুই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের অভিযোগের তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। এই সময় তাঁরা একাডেমিক ও বিভাগীয় কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বহিষ্কৃত শিক্ষকেরা হলেন টুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজু সরদার ও তানজিল ভূঞা।

তদন্ত কমিটির প্রথম সভার সুপারিশ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

