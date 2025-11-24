Ajker Patrika

পাবনায় রেজিস্ট্রারদের প্রাণনাশের হুমকি-হামলার অভিযোগ, ৬ দলিল লেখকের সনদ বাতিল

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা সদর দলিল লেখকদের কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
পাবনা সদর দলিল লেখকদের কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনা জেলা রেজিস্ট্রার ও সাবরেজিস্ট্রারদের অফিসে হামলা, প্রাণনাশের হুমকি, মামলা প্রত্যাহারের আলটিমেটাম, চাঁদাবাজি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাঞ্ছিত করাসহ নানা অভিযোগে আলোচিত নুরুল আলম শাহীনসহ পাবনা সদর সাবরেজিস্ট্রার অফিসের তালিকাভুক্ত ছয় দলিল লেখকের সনদ বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের সাবরেজিস্ট্রার অফিস আঙিনায় প্রবেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা রেজিস্ট্রার দ্বীপক কুমার সরকার। গতকাল রোববার (২৩ নভেম্বর) দ্বীপক কুমার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে তাঁদের সনদ বাতিল ও অফিস আঙিনায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

অভিযুক্ত দলিল লেখকেরা হলেন পাবনা সদর উপজেলা দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ইসহাক উল আলম, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম শাহীন, সদস্য আব্দুস সালাম, মোস্তাফিজুর রহমান মানিক, হাসান মাহমুদ পাপ্পু ও গোলজার হোসেন।

এ বিষয়ে জেলা রেজিস্ট্রার দ্বীপক কুমার সরকার বলেন, ‘সদর উপজেলার সাবেক সাবরেজিস্ট্রার ইউসুফ আলী ওই দলিল লেখকদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগ তদন্ত করে সত্যতা পাওয়া যায়। পরে সেই অভিযোগসহ দলিল লেখকদের বিরুদ্ধে করা তিনটি মামলা প্রত্যাহারের জন্য আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। এ ছাড়া একাধিক সময়ে তাদের বিরুদ্ধে অফিসে হামলা, প্রাণনাশের হুমকি, মামলা প্রত্যাহারের আলটিমেটাম, অফিসে আতঙ্ক সৃষ্টি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাঞ্ছিত করা, চাঁদা আদায়সহ নানা অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ছয়জন ছাড়াও যারা এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সদর সাবরেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নুরুল আলম শাহীন আওয়ামী লীগের সময় নিজেকে শ্রমিক লীগ নেতা পরিচয় দিয়ে পাবনা সদর সাবরেজিস্ট্রার অফিসে আধিপত্য গড়ে তোলেন। জেলা আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষ নেতার ছত্রচ্ছায়ায় সেখানে চাঁদাবাজি‌র স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলেন তিনি। ৫ আগস্টপরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে বিএনপিপন্থী পরিচয় দিয়ে কয়েকজন নেতার ছত্রচ্ছায়ায় এই স্বর্গরাজ্য ধরে রেখেছেন। প্রতিদিন সেখানে ৪০০ থেকে ৫০০ দলিল সম্পাদন হয়। দলিলপ্রতি ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত আদায় করেন তিনি। সেই হিসাবে প্রতিদিন ১০-১৫ লাখ টাকা চাঁদা উত্তোলন করে ভাগবাঁটোয়ারা করা হয়।

মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় এ বিষয়ে একাধিকবার চেষ্টা করেও নুরুল আলম শাহীনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

তবে পাবনা সদর উপজেলার দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ইসহাক উল আলম বলেন, ‘আমরা শুধু চিঠি পেলাম যে আমাদের সনদ বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু কেন করা হয়েছে, আমরা জানি না। আমাদের এর আগে কোনো নোটিশও দেয়নি। এখন মিথ্যা মামলা দিলে আমাদের কী বলার আছে!’

পাবনা
বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঈশ্বরদী ব্লকেড

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
আজ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রিপেইড মিটার বন্ধ, নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূরকে অপসারণসহ পাঁচ দফা দাবিতে ‘ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা এই ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। ‘ঈশ্বরদীর সচেতন নগরবাসী ফোরাম’ এই ব্লকেড কর্মসূচির আয়োজন করে।

বাকি তিনটি দাবির মধ্যে রয়েছে—২০১ জন বিদ্যুৎ গ্রাহকের নামে করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, নেসকোর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী আবু তোহাকে বদলি করতে হবে এবং মিটার রিডার নজরুল ইসলামকে দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। একই দাবিতে গত সপ্তাহে শহরে গণ-অনশন কর্মসূচি পালিত হয়।

তারই ধারাবাহিকতায় আজ সকাল থেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা শহরের প্রধান সড়ক, গুরুত্বপূর্ণ মোড়, ঈশ্বরদী-পাবনা আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ঈশ্বরদী-কুষ্টিয়া সড়ক অবরোধ করে প্রিপেইড মিটার স্থাপনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন। তাঁরা ঈশ্বরদী শহর, আঞ্চলিক ও বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে বাঁশ, কাঠ, গাছ বা বেঞ্চ ফেলে সড়ক অবরোধ করেন। অনেকে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। এতে বিভিন্ন সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীসহ জনসাধারণ দুর্ভোগে পড়েন।

দুপুর ১২টার দিকে শহরের রেলগেটে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে পথসভায় বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল। তিনি বলেন, ‘প্রিপেইড মিটার কোনোভাবেই ঈশ্বরদীতে বাস্তবায়ন হতে দেব না। গ্রাহকদের বৈধ দাবি বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’

এ সময় সচেতন নগরবাসী ফোরামের সংগঠক আ ফ ম রাজিবুল আলম ইভান, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আইন ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক হাফিজুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এর আগে প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে গত ১৬ নভেম্বর ঈশ্বরদী শহরে সম্মিলিত নাগরিক জোটের আয়োজনে চার ঘণ্টার গণ-অনশন কর্মসূচি পালিত হয়। ২৯ অক্টোবর ঈশ্বরদীতে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করা হয়। এ সময় গ্রাহকদের সঙ্গে নেসকোর নির্বাহী প্রকৌশলীর বাগ্‌বিতণ্ডাকে কেন্দ্র করে ২০১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূর বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

প্রতিবাদে ২ নভেম্বর গ্রাহকসহ ২৫টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করে চার দফার দাবি জানায়। সেই সঙ্গে সম্মিলিত নাগরিক জোটের পক্ষ থেকে ১০ নভেম্বর ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সম্মিলিত নাগরিক জোটের প্রতিনিধি পাবনা জেলা প্রশাসককেও বিষয়টি অবহিত করেন।

পাবনা
জামায়াতের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি: আলতাফ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন বলে মন্তব্য করেছেন পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। আজ সোমবার পটুয়াখালীর সুরাইয়া ভবনে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জামায়াতের প্রার্থী অ্যাডভোকেট নাজমুল আহসানের দলের সভাপতি ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে আমি সাড়ে পাঁচ মাস জেলে ছিলাম। সাড়ে পাঁচ মাস তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং দক্ষ চিকিৎসক।’

আলতাফ হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, ‘জামায়াতের নায়েবে আমির তাহের ভাইয়ের সঙ্গে আমি ৯ মাস জেলে ছিলাম। আমরা জেলের পার্টনার, জেলের বন্ধু। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। আবার তাঁদের সেক্রেটারি পরওয়ার ভাইয়ের সঙ্গে পাশাপাশি রুমে ছিলাম। তিনিও খুব জ্ঞানী ও ভদ্র মানুষ।’

জামায়াতের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে আলতাফ হোসেন বলেন, ‘জামায়াতের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এখানের প্রার্থী (ক্যান্ডিডেট) নাজমুল সাহেবও আমার বন্ধু। গতকালও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। নির্বাচন হলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বন্ধু হিসেবেই থাকবেন।’

এ সময় পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আলী খান কবিরসহ জেলা-উপজেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণঅধিকার পরিষদ, এবি পার্টি, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পটুয়াখালী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ০২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় একাত্তর হলের এক্সটেনশন ভবনে আগুন লেগেছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাশে থাকা একটি দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে এই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।

বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হলের পাশের দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জেনেছি। পরে বিস্তারিত জানা যাবে।’

প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই হলের এক্সটেনশন থেকে বিকট শব্দ শোনা যায় এবং এরপরই আগুন ও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেওয়া হয় বলে জানান সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন। দুদকের উপপরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন তাঁর অবৈধ সম্পদ অর্জনের আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি লুৎফুল তাহমিনা খান ১৫ কোটি ৪৬ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯১ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখলে রেখেছেন। আসামি লুৎফুল তাহমিদা খান প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নিজ ও তাঁর আংশিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে ১০টি ব্যাংক হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসবহির্ভূত ৪৩ কোটি ৭৭ লাখ ৭৪৫ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেন। এই অর্থের স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলা করেছে দুদক।

মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর সব আয়কর রিটার্নসহ সংযুক্ত রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে পলাতক রয়েছেন। ১৭ নভেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
