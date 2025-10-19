চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে সওজ কর্মচারীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
চাকরি স্থায়ী করাসহ সাত দফা দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের রাজশাহী কার্যালয়ের অস্থায়ী কর্মচারীরা।
আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় নগরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় সড়ক ভবনের ফটকের সামনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।
বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এ বিক্ষোভে সভাপতিত্ব করেন জেলা সংসদের সভাপতি সাইদুর রহমান। বিক্ষোভ চলাকালে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দীনসহ অনেকে বক্তব্য দেন।
চাকরি স্থায়ী করাসহ সাত দফা দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের রাজশাহী কার্যালয়ের অস্থায়ী কর্মচারীরা।
আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় নগরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় সড়ক ভবনের ফটকের সামনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।
বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এ বিক্ষোভে সভাপতিত্ব করেন জেলা সংসদের সভাপতি সাইদুর রহমান। বিক্ষোভ চলাকালে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দীনসহ অনেকে বক্তব্য দেন।
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা ৫ শতাংশ বাড়ি ভাতা প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাশিত দাবি আদায়ে থালা হাতে ভুখা মিছিল করেছেন। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যাশিত দাবি আদায় বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে এ ভুখা মিছিল বের করা হয়।৩৯ মিনিট আগে
খুলনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় তিন হাজতিকে ঢাকার হাইসিকিউরিটি কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার সকালে পুলিশ পাহারায় প্রিজন ভ্যানে তাদের তিনজনকে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে, তাদের তালিকা পরবর্তী সময়ে ঢাকায় পাঠানো হবে বলে কারা সূত১ ঘণ্টা আগে
বিদেশ যেতে না পেরে ক্ষোভে মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীকে গালাগাল করেছেন কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার এক যুবক। পরে সেই ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
বয়সসীমা বাড়ানো, বিশেষ নিয়োগের ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র কোটা পুনর্বহালসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্রাজুয়েট পরিষদ।১ ঘণ্টা আগে