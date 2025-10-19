Ajker Patrika
চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে সওজ কর্মচারীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
সাত দফা দাবিতে সওজ বিভাগের রাজশাহী কার্যালয়ের অস্থায়ী কর্মচারীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাকরি স্থায়ী করাসহ সাত দফা দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের রাজশাহী কার্যালয়ের অস্থায়ী কর্মচারীরা।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় নগরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় সড়ক ভবনের ফটকের সামনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এ বিক্ষোভে সভাপতিত্ব করেন জেলা সংসদের সভাপতি সাইদুর রহমান। বিক্ষোভ চলাকালে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দীনসহ অনেকে বক্তব্য দেন।

