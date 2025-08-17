নাটোরে বাবার হাতে মাদকাসক্ত ছেলের মৃত্যু

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোরে মাদকাসক্তি নিয়ে পারিবারিক কলহের জেরে বাবা শহিদুল ইসলামের হাতে ছেলে শরিফুল ইসলামের (৩০) মৃত্যু হয়েছে। বাবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেলের ঘাড়ে আঘাত করলে তিনি মারা যান। ঘটনার পর থেকে বাবা শহিদুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। স্থানীয়রা বলছেন, দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তি ও মাদকের বিষাক্ত ছোবলেই এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।
গতকাল শনিবার রাতে নাটোরের সিংড়া উপজেলার ৫ নম্বর চামারি ইউনিয়নের মহিষমারী গ্রামে মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, নিহত শরিফুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন। তাঁর মাদকাসক্তির কারণে পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে কলহ চলছিল। মাদক কেনার টাকা চেয়ে প্রায়ই মা-বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন তিনি। এরই জের ধরে শনিবার বিকেল থেকে বাবার সঙ্গে ছেলের তুমুল বাগ্বিতণ্ডা হয়। এই বাগ্বিতণ্ডার জের রাত পর্যন্ত চলতে থাকে।
রাতে কয়েক দফায় বাবার সঙ্গে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে বাবা শহিদুল ইসলাম প্রচণ্ড রাগে একটি বড় হাঁসুয়া দিয়ে ছেলের ঘাড়ে আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই শরিফুলের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে।
স্থানীয় বাসিন্দা সেলিম খান জানান, মাদকাসক্ত ছেলে শরিফুল প্রায়ই টাকাপয়সার জন্য পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ঝামেলা করতেন। এ নিয়ে একাধিকবার বিচার-সালিসও হয়েছে, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।
এ বিষয়ে সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার পর থেকে বাবা শহিদুল পলাতক রয়েছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। শরিফুলের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
