রাজশাহীতে ধানখেত থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর পবা উপজেলার বাগসারা মোড় এলাকায় ধানখেত থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে স্থানীয় কৃষকেরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।
খবর পেয়ে পবা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।
পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি হত্যাকাণ্ড। লাশের পরিচয় ও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।
ওসি মনিরুল ইসলাম আরও জানান, সিআইডি আলামত সংগ্রহ করছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ওসি।
রাজশাহীর পবা উপজেলার বাগসারা মোড় এলাকায় ধানখেত থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে স্থানীয় কৃষকেরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।
খবর পেয়ে পবা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।
পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি হত্যাকাণ্ড। লাশের পরিচয় ও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।
ওসি মনিরুল ইসলাম আরও জানান, সিআইডি আলামত সংগ্রহ করছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ওসি।
রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ঢাকা অভিমুখী অন্তত ৮টি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বিকল্প গন্তব্যে অবতরণ করেছে।২ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের সখীপুরে ধর্ষণ মামলায় ফজলু মিয়া (৪০) নামের এক শ্রমিক দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার নলুয়া এলাকা থেকে ফজলু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়।৭ মিনিট আগে
রাজধানী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) আগুন এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সেখানে কর্মরত এক কর্মচারী জানিয়েছেন, তাঁরা কাজ শেষে সেখান থেকে চলে যান। এর ১০ মিনিট পরই আগুন লাগে। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন১৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বালুঘাট (বালুমহাল) নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে দুর্বৃত্তদের গুলিতে ফরিদ হোসেন (২৮) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। এ সময় আগ্নেয়াস্ত্রের বাঁটের আঘাতে আরও দুজন আহত হন। উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের লাহিনী এলাকার গড়াই নদে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।৩৬ মিনিট আগে