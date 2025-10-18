Ajker Patrika
রাজশাহীতে ধানখেত থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর পবা উপজেলার বাগসারা মোড় এলাকায় ধানখেত থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে স্থানীয় কৃষকেরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পবা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।

পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি হত্যাকাণ্ড। লাশের পরিচয় ও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

ওসি মনিরুল ইসলাম আরও জানান, সিআইডি আলামত সংগ্রহ করছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ওসি।

