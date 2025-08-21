রামেক হাসপাতালে ডেঙ্গুতে দুই রোগীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত দুই রোগী মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে এবং সকালে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) তাঁদের মৃত্যু হয়।
মারা যাওয়া দুই রোগী হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার ফতেপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. আইয়ুব (২৫) ও রাজশাহী নগরের শিরোইল মোল্লামিল এলাকার বাসিন্দা রাফিয়া বেগম (৫৫)।
আজ সন্ধ্যায় হাসপাতালের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, রাফিয়া বেগম ডেঙ্গু জ্বরে নিয়ে ১৭ আগস্ট থেকে এবং আইয়ুব ১৯ আগস্ট থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দুজনকেই আইসিইউতে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাফিয়া ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে মারা যান। আর আইয়ুব মারা গেছেন সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে। এ নিয়ে চলতি বছর এই হাসপাতালে ডেঙ্গুতে ছয়জনের মৃত্যু হলো। বর্তমানে ১৭ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন।
