শেষ হলো রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম

রাবি সংবাদদাতা
গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে কথা বলেন রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
আসন্ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে আজ বুধবার। এতে কেন্দ্রীয় ২৩টি পদে ৪৬৬ জন ও সিনেটে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে হল সংসদের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়ে বিকেল ৫টায় এর কার্যক্রম শেষ হয়। এর কিছুক্ষণ পর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রার্থিতার তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, সবার সার্বিক সহযোগিতায় মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। বিতরণের শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ২৩টি পদে ৪৬৬ জন ও সিনেটে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে হল সংসদের তথ্য পেতে কিছুটা সময় লাগবে।

মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বাড়ানো হবে কি না—এ প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা কয়েক দফায় সময় বাড়িয়েছিলাম। এর ধারাবাহিকতায় গত কয়েক দিন বিতরণ কার্যক্রম চলেছে। আজ শেষদিন ছিল। আর সময় বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।’

এর আগে গত ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে কমিশন। তফসিল অনুযায়ী, ১৭ আগস্ট থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আগের রাতে তা স্থগিত করা হয়। পরে নতুন তফসিলে ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় নির্ধারণ করা হয়। তবে ২৬ আগস্টের জরুরি বৈঠকে সময় বাড়িয়ে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়। পরে আবারও তিন দিন বাড়িয়ে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ায় নির্বাচন কমিশন।

তফসিল অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ হবে। সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগনির্বাচনরাজশাহীজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
