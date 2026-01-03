Ajker Patrika

হলফনামা বিশ্লেষণ: রাজশাহীর ৯২ শতাংশ প্রার্থীই উচ্চশিক্ষিত

  • রাজশাহীর ছয় আসনে প্রার্থী ৩৭ জন
  • ৩৪ জন স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা সমমানের সনদধারী। তাঁদের মধ্যে চারজন চিকিৎসক
  • তিনজনের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি, এসএসসি ও এইচএসসি পর্যন্ত
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে ৩৮টি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে। এর মধ্যে একজন প্রার্থী দুটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সে হিসেবে ভোটের মাঠে আছেন ৩৭ জন। তাঁদের মধ্যে ৩৪ জন অর্থাৎ প্রায় ৯২ শতাংশ প্রার্থীই উচ্চশিক্ষিত।

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রার্থীদের মধ্যে চারজন চিকিৎসক। তাঁরা হলেন জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী-২ (সদর) আসনের প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের আব্দুল বারী সরদার, রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আল সাআদ এবং রাজশাহী-২ আসনের নাগরিক ঐক্যের প্রার্থী মোহাম্মদ সামছুল আলম।

রাজশাহীর ছয়টি আসনের প্রার্থীদের মধ্যে ২৭ জন স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা সমমানের সনদধারী। তাঁদের মধ্যে এমবিএ করা শাহাবুদ্দিন রাজশাহী-২ ও রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনে প্রার্থী হয়েছেন। তিনি জাতীয় পার্টির সাবেক নেতা, নির্বাচনে লড়ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে। এই ২৭ জনের মধ্যে আটজনের স্নাতক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। একজন করে প্রার্থী রয়েছেন অষ্টম শ্রেণি, এসএসসি ও এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার।

বিএনপির প্রার্থীদের মধ্যে রাজশাহী-১ আসনের মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীন স্নাতক, রাজশাহী-২ আসনের মিজানুর রহমান মিনু স্নাতক (পাস কোর্স), রাজশাহী-৩ আসনের শফিকুল হক মিলন স্নাতকোত্তর, রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের ডি এম ডি জিয়াউর রহমান স্নাতকোত্তর, রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনের নজরুল ইসলাম স্নাতকোত্তর এবং রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের প্রার্থী আবু সাঈদ চাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি।

রাজশাহী-৬ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী আব্দুস সালাম সুরুজ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। আর রাজশাহী-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কৃষক লীগের নেত্রী ও উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হাবিবা বেগমের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি।

প্রার্থীদের মধ্যে চারজন আইনজীবী রয়েছেন। এর মধ্যে রাজশাহী-২ আসনে এলডিপির প্রার্থী মো. ওয়াহেদুজ্জামান এলএলবি, একই আসনে এবি পার্টির মনোনীত প্রার্থী সাঈদ নোমান এলএলবি, রাজশাহী-৪ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী তাজুল ইসলাম খান এম এ (স্নাতকোত্তর) ও এলএলবি এবং রাজশাহী-৫ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রায়হান কাওসার এলএলএম করেছেন।

তফসিল অনুযায়ী ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই চলছে। তবে রাজশাহীতে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হবে আজ ৩ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি করা হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি। ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। এরপর প্রতীক বরাদ্দ করা হবে ২১ জানুয়ারি। প্রচার শেষে ভোট গ্রহণ করা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

