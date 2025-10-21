Ajker Patrika
> সারা দেশ

রাজশাহীতে জুয়ার আসর থেকে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর ভুবন মোহন পার্কে গণশৌচাগারের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে অভিযান চালিয়ে নগদ অর্থ, তাসসহ পাঁচ জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাতে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) একটি দল এই অভিযান চালায়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. মুন্না (৪৮), মো. শামীম (২৮), মো. সাগর শেখ (৪২), মিলন সরকার (৩৭) ও মাহাবুল ইসলাম (৩৬)। তাঁরা সবাই রাজশাহী মহানগরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে আরএমপির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জুয়া খেলার সময় নগদ টাকা, তাসসহ তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বোয়ালিয়া মডেল থানায় জুয়া আইনে মামলা করা হয়েছে। পরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

জুয়াঅভিযানরাজশাহী বিভাগজেলার খবরমেট্রোপলিটন পুলিশগোয়েন্দা সংস্থা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ১৫ শতাংশ, সঙ্গে শর্ত

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

গাজায় যুদ্ধবিরতি ভেঙে এক দিনে ১৫৩ টন বোমা ফেলেছে ইসরায়েল

যুগান্তকারী উদ্ভাবন: চোখে চিপ বসিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিহীনেরা

এলাকার খবর
Loading...