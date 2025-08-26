Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

রাবি সংবাদদাতা
রাকসু কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাকসু কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় পাঁচ দিন বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনের তারিখও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

আজ মঙ্গলবার রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, আজ নির্বাচন কমিশনের একটি জরুরি সভা ডাকা হয়। সেখানে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সেগুলো হলো—ভোটকেন্দ্র আবাসিক হল থেকে একাডেমিক ভবনে স্থানান্তর, ভোটার তালিকায় ছবিযুক্ত করা ও মনোনয়নপত্র বিতরণ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘আমাদের মিটিং এখনো চলমান আছে। আগামীকাল পরবর্তী তারিখ সম্পর্কে জানানো হবে। তবে নির্বাচনের তারিখ কিছুটা পেছাবে।’

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের তফসিলে কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তন, ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরের দাবি, নির্বাচনে নিরাপত্তার বিষয়। এ ছাড়া প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের বিষয় আছে, যা এক-দুই দিনে সম্ভব না।’

এর আগে ২৮ জুলাই রাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে কমিশন। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, পাঁচ দিন পেছানোয় ২৬ আগস্টের পরিবর্তে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম তুলতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগনির্বাচনরাজশাহীভোটজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

কনস্যুলেটে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হামলা, ব্যবস্থা নিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে চিঠি

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে ১০৩টি বোয়িং বিমান কিনবে দক্ষিণ কোরিয়া

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ভুয়া ডিগ্রি দেখিয়ে চেম্বার খুলে চিকিৎসা, যুবকের তিন মাসের কারাদণ্ড

ভুয়া ডিগ্রি দেখিয়ে চেম্বার খুলে চিকিৎসা, যুবকের তিন মাসের কারাদণ্ড

আদালত চত্বর থেকে অপহৃত যুবক উদ্ধার, মুক্তিপণ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ৮ জন

আদালত চত্বর থেকে অপহৃত যুবক উদ্ধার, মুক্তিপণ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ৮ জন

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থানের অভিযোগ, প্রক্টরকে বরখাস্ত

জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থানের অভিযোগ, প্রক্টরকে বরখাস্ত