আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর, গুপ্তবিদ্যায় ঝোঁক বাড়বে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ আপনার মেজাজ খিটখিটে হতে পারে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অর্ধাঙ্গিনী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে পরামর্শ করুন, নয়তো বাড়িতে যুদ্ধ বাধতে পারে। আর্থিক যোগ ভালো, কিন্তু টাকাটা নিজের পকেটে রাখাই হবে আসল চ্যালেঞ্জ। আয়নায় নিজেকে দেখে একবার হাসুন, ভয়ের কিছু নেই!
বৃষ
আজ ভ্রমণের প্রবল সম্ভাবনা। তবে সাবধান, পকেটে ফুটো থাকলে ট্রিপটা বাড়ির ছাদেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। নতুন কোনো শৌখিন জিনিস কেনার নেশা চাপবে, কিন্তু দোকানদার যেন আপনাকে ঠকিয়ে না দেয়। প্রেমের প্রস্তাব আসতে পারে, তবে ভেবে দেখবেন—তা ভালোবাসা নাকি স্রেফ অমাবস্যার প্রভাব! বিনা কারণে মাথা গরম করবেন না, ফ্যান চালিয়ে শান্ত থাকুন।
মিথুন
খুব সাবধানে টাকা লেনদেন করবেন। আজ আপনি পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন—রাস্তার ঝালমুড়ি এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ। নববিবাহিতদের জন্য সুখবর আসতে পারে। আর যারা একতরফা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, আজ হঠাৎ প্রিয়জনকে সামনে দেখে লেজেগোবরে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গাড়ি চালানোর সময় স্টিয়ারিংটা ঠিকমতো ধরুন।
কর্কট
আজ আপনার মুখটা একটু জিপলক করে রাখা ভালো। কথাবার্তায় লাগাম না দিলে বন্ধুদের সঙ্গেও কুস্তি হতে পারে। পরিচিত কাউকে টাকা ধার দেওয়া মানেই সেটা ভুলে যাওয়া—মনে রাখবেন। গুপ্তবিদ্যার প্রতি আজ ঝোঁক বাড়তে পারে, কিন্তু ভুলেও জাদুর টুপি খুঁজতে যাবেন না। ঠান্ডা পানি থেকে দূরে থাকুন, হাঁচি হওয়ার ভয় আছে।
সিংহ
আজকের দিনটা আপনার জন্য কিছুটা ডালভাতের মতো। কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, তাই অযথা বসের সামনে নিজের প্রতিভা দেখাতে যাবেন না। বাড়ির কারও চিকিৎসার জন্য পকেটে টান পড়তে পারে। অফিসের কলিগরা আপনার থেকে বেশি বুদ্ধিমান/বুদ্ধিমতী হওয়ার অভিনয় করতে পারে। তর্কে না জড়িয়ে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনুন।
কন্যা
সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ আজ আপনার গায়ে ‘নারকেল তেল’ ঘষিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ ঠকানোর ভয় আছে। প্রেমের প্রস্তাব আসতে পারে, কিন্তু সেটা কি আপনার বুদ্ধির জন্য নাকি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের জন্য—তা খতিয়ে দেখুন। শিল্পীদের জন্য দিনটা খুব ভালো। হুটহাট করে কারও কথায় কান দেবেন না।
তুলা
আজ আপনার ওপর পরিবারের গুরুভার চাপতে পারে। নিজেকে সুপারম্যান বা ওয়ান্ডার ওম্যান মনে হতে পারে। তবে কাজ করতে গিয়ে নিজের কথা ভুলে যাবেন না। সকালের দিকে ব্যবসা ভালো চললেও বিকেলের দিকে কিছুটা ঝিমুনি ভাব আসতে পারে। গুরুজনের উপদেশ শুনুন, যদিও তা আপনার অপছন্দ।
বৃশ্চিক
আজ আপনার ভাগ্যে সুসংবাদ আছে। লটারি পাওয়ার মতো কিছু না হলেও পুরোনো কোনো পাওনা টাকা উদ্ধার হতে পারে। আত্মীয়রা আজ অযাচিতভাবে বাড়িতে এসে হাজিরা দিতে পারে, চা-বিস্কুট তৈরি রাখুন। তর্কে যাবেন না, বিশেষ করে চায়ের ঠেকে রাজনৈতিক তর্ক এড়িয়ে চলুন। আজ চড়া রোদ বা বেশি শীত—উভয় থেকেই বাঁচুন।
ধনু
পারিবারিক সম্পর্ক আজ খুব ভালো থাকবে। কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেতে পারেন। আপনার প্রতিভা আজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু সেটা যেন শুধু রান্নাবান্না বা ফেসবুক পোস্টেই সীমাবদ্ধ না থাকে। দায়িত্বগুলো পালন করুন, নয়তো পরে ‘কৈফিয়ত’ দিতে দিতে কালঘাম ছুটবে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন।
মকর
ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ পাবেন। তবে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করার আগে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন, নয়তো ‘ডুবল তরি’ দশা হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে ছোটখাটো ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে, তবে তা বিরিয়ানি খাওয়ানোর মতোই দ্রুত মিটে যাবে। মিষ্টি কথা বলে কাজ হাসিল করুন।
কুম্ভ
আজ আপনার খরচ বাড়তে পারে। বাজেট অবহেলা করলে মাসের শেষে শুধু পানি খেয়ে থাকতে হতে পারে। প্রেমে নতুন মোড় আসবে—হয়তো পুরোনো কেউ ফিরে আসবে নাকি আপনি নতুন কাউকে ‘ব্লক’ করবেন, সেটা সময় বলবে। ধার দেওয়া বা নেওয়া—দুটোই আজ বন্ধ রাখুন।
মীন
আজকের দিনটা আপনার জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। ব্যবসায় সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। গুরুজনদের প্রতি মন দিন, তাদের আশীর্বাদ ছাড়া আজ নৌকা পার হওয়া মুশকিল। তবে সন্ধ্যার পর পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হবে। কোনো বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে, তাই সজাগ থাকুন।
