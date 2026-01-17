Ajker Patrika

আইনজীবী তালিকাভুক্তি

মৌখিক পরীক্ষার দেড় মাস পরও ফল প্রকাশ হয়নি, হতাশায় পরীক্ষার্থীরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তির মৌখিক পরীক্ষা গত বছরের ১৫ নভেম্বর শুরু হয়ে ৩০ নভেম্বর শেষ হয়। কিন্তু দেড় মাস পরও ফল প্রকাশের কোনো উদ্যোগ নেই। এতে হতাশায় ভুগছেন ফলপ্রত্যাশী পরীক্ষার্থীরা।

গত বছরের ২৫ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে ৭ হাজার ৯১৭ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। এর আগে আইনজীবী তালিকাভুক্তির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২৮ জুন। আর এমসিকিউ পরীক্ষা হয় গত বছরের ২৫ এপ্রিল।

আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য ১০ মাস বিভিন্ন ধাপে পরীক্ষা ও ফলাফলের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে পরীক্ষার্থীদের।

জানা গেছে, গত বছরের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার (জেলা ও দায়রা জজ) মৌখিক পরীক্ষার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এতে পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষার জন্য দিন ও সময় বিন্যাস করা হয়। বার কাউন্সিলের নির্দেশনা মতে সব প্রার্থী নিজস্ব প্রবেশপত্র, বার কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন কার্ড, সব অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের মূল কপি এবং ৫টি দেওয়ানি এবং ৫টি ফৌজদারি মামলাসংক্রান্ত নোট বই বা কেস ডায়েরি নিয়ে মৌখিক পরীক্ষা দেন। অথচ দেড় মাসেও সেই পরীক্ষার ফল পাননি তাঁরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজন বলেন, দেড় মাসেরও বেশি সময় ফল প্রকাশ না করায় আমরা খুবই মানসিক যন্ত্রণায় আছি। আশা করেছিলাম নতুন বছরের প্রথম দিন কালো কোট-টাই ও গাউন পরে আদালত অঙ্গনে বিচরণ করব। কিন্তু বার কাউন্সিল এখনো ফল প্রকাশ না করায় সে আশা পূরণ হয়নি। এখন চাই নির্বাচনের আগে যেন বার কাউন্সিল ফল প্রকাশ করে।

পরীক্ষার্থীরা আরও জানান, ফল প্রকাশের তারিখ ঘোষণা না করলে শিগগির আন্দোলনের ডাক দেবেন তাঁরা।

তামজিদ আহমেদ নামে একজন ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে লেখেন, ‘কাল রবিবার সবাই সকাল ১০টায় চলে আসেন ভাইভার রেজাল্ট চাই। সাথে Admit card নিয়ে আসবেন।’

অর্নব কুমার দাস নামে একজন আইনজীবী ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এনরোলমেন্ট মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের দাবিতে রোববার সকাল ১০ ঘটিকায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবনের সামনে ফলপ্রত্যাশীরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি তাদের উক্ত দাবি এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি।’

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আইনজীবী তালিকাভুক্তির মৌখিক পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশ করা হবে জানতে চাইলে বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এটা ইলেকশনের পরে। এটা এখন হচ্ছে না। যেহেতু ইলেকশন সামনে এসে গেছে। ইলেকশনের কথা চিন্তা করে এখন হচ্ছে না, ইলেকশনের পরে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বার কাউন্সিলের সদস্য এ এস এম বদরুল আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ফল প্রকাশের বিষয়টি আমাদের এখতিয়ারে নেই। এটা জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিষয়। জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফল প্রস্তুত করে আমাদের দেয়। তখন আমরা এটা প্রকাশ করি।’

এ বিষয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে সদস্য অ্যাডভোকেট মো. মাইনুল আহসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রেজাল্টের বিষয়ে এক্সামিনেশন কমিটি আছে। ওটা বিচারপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গত সপ্তাহে রেজাল্ট দেওয়ার কথা ছিল, এখন পর্যন্ত তারা দিতে পারেনি। এ বিষয় আমার কাছে আর কোনো আপডেট তথ্য নেই।’

এ বিষয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে সদস্য মো. শফিকুল বলেন, লিখিত পরীক্ষায় পাসের বিষয়ে রিভিউ নিয়ে একটি ঝামেলা ছিল, যে কারণে ফল প্রকাশ দেরি হয়েছে। তবে নির্বাচনের আগে ফল প্রকাশ হবে বলে তিনি জানান।

বার কাউন্সিলের অপর সদস্য এনায়েত হোসেন বাচ্চু বলেন, ‘অ্যাড. জয়নুল আবেদিন নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত। যে কারণে ফল প্রকাশ হচ্ছে না।’

(প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন আজকের পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধিরা)

ঢাকা জেলাপরীক্ষাঢাকা বিভাগআইনজীবীপরীক্ষার্থীজেলার খবর
