Ajker Patrika
> সারা দেশ

রাজশাহীতে পুকুরপাড় থেকে পিস্তল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫২
উদ্ধার করা পিস্তল। ছবি: সংগৃহীত
উদ্ধার করা পিস্তল। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী মহানগরীর বোয়ালিয়া থানার অলোকার মোড় এলাকায় পুকুরের পাড় থেকে পরিত্যক্ত একটি ম্যাগাজিনসহ পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার গোপাল পচা পুকুরের পাড় থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করা হয় বলে রোববার (২ নভেম্বর) রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, তারা খবর পায় যে অলোকার এলাকার গোপাল পচা পুকুরের পাড়ে একটি অস্ত্র পড়ে আছে। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ম্যাগাজিনসহ পিস্তল উদ্ধার করে। পিস্তলটি আমেরিকায় তৈরি বলে গায়ে খোদাই করে লেখা আছে।

এ ব্যাপারে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।.

বিষয়:

পুলিশরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিক্ষিকা থাকেন ঢাকায়, খালিয়াজুরীতে তাঁর নামে স্বাক্ষর করেন স্নাতকপড়ুয়া

জাকির নায়েক বিতর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়ার যে জবাব দিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নতুন যুগের ১০টি সম্ভাবনাময় পেশা

সকাল থেকে রাজধানীতে তীব্র যানজট, কারণ জানাল ডিএমপি

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ফেসবুক প্রোফাইল ঘাঁটবেন না, মুরাদ টাকলার সঙ্গে দেখা হবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শিক্ষিকা থাকেন ঢাকায়, খালিয়াজুরীতে তাঁর নামে স্বাক্ষর করেন স্নাতকপড়ুয়া

শিক্ষিকা থাকেন ঢাকায়, খালিয়াজুরীতে তাঁর নামে স্বাক্ষর করেন স্নাতকপড়ুয়া

জাকির নায়েক বিতর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়ার যে জবাব দিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জাকির নায়েক বিতর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়ার যে জবাব দিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ফেসবুক প্রোফাইল ঘাঁটবেন না, মুরাদ টাকলার সঙ্গে দেখা হবে

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ফেসবুক প্রোফাইল ঘাঁটবেন না, মুরাদ টাকলার সঙ্গে দেখা হবে

মির্জা ফখরুলের কণ্ঠ নকল করে অসত্য তথ্য প্রচারের অভিযোগ বিএনপির

মির্জা ফখরুলের কণ্ঠ নকল করে অসত্য তথ্য প্রচারের অভিযোগ বিএনপির

নতুন যুগের ১০টি সম্ভাবনাময় পেশা

নতুন যুগের ১০টি সম্ভাবনাময় পেশা