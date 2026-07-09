সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁয় বজ্রপাতে শিক্ষার্থীসহ ৩ জনের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁয় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সকালে এসব ঘটনা ঘটে।
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে মো. রিয়াদ (১১) নামে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া রিয়াদ ওই গ্রামের সাইদুল ইসলামের ছেলে। সে বৈকুণ্ঠপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে মাছ ধরছিল রিয়াদ। এ সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে বজ্রপাত ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে স্বজনেরা মরদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান।
রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসানুজ্জামান বলেন, ‘বজ্রপাতে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত হতে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’
এদিকে নওগাঁর রাণীনগর ও মান্দা উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।
মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন রাণীনগর উপজেলার মালশন গ্রামের মোহাম্মদ খয়বর আলীর ছেলে সাখাওয়াত হোসেন (৫৫) এবং মান্দা উপজেলার এলেঙ্গা মৃধাপাড়া এলাকার তহির সরদারের ছেলে ইসমাইল সরদার (৫০)।
রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাকারিয়া জানান, বৃহস্পতিবার সকালে সাখাওয়াত হোসেন বাড়ির পাশের নিজ জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। এ সময় আকস্মিক বজ্রপাতে তিনি মারা যান।
অন্যদিকে মান্দা উপজেলার প্রসাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল মতিন মণ্ডল জানান, সকালে ইসমাইল সরদার নিজের জমিতে কাজ করতে যান। পরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি শুরু হলে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
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