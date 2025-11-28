Ajker Patrika

প্রত্ন ঐতিহ্যের পাশে সমকালীন শিল্প ও সংস্কৃতির মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রাঙ্গণে নতুন-পুরোনো ঐতিহ্যের মিলনমেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রাঙ্গণে নতুন-পুরোনো ঐতিহ্যের মিলনমেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সাজানো সাড়ে ১৭ হাজারেরও বেশি প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন। আর এর প্রাঙ্গণেই ছোট একটি মেলায় স্থান পেয়েছে হালের কাঁসা-পিতল, মাটি ও বেতের তৈরি জিনিসপত্র, হাতে তৈরি অলংকার, পুলি-পিঠা থেকে শুরু করে রাজশাহী অঞ্চলের নতুন ঐতিহ্য কালাই রুটি। আজ শুক্রবার জাদুঘর প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এমনই নতুন-পুরোনো ঐতিহ্যের মিলনমেলা বসেছিল।

জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে যেসব স্থানে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঝুঁকিতে রয়েছে, সেসব স্থানে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার পাশাপাশি সামাজিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে কাজ করে যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর কালচারাল প্রোটেকশন ফান্ড। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) অধ্যাপক ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. শাহনাজ হুসনে জাহান বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের জন্য একটি প্রকল্প দিতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কালচারাল প্রোটেকশন ফান্ডে আবেদন করেছিলেন।

তারপর এখানে অর্থায়ন হয়। সেই অর্থে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের ২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের নেতৃত্বে ছিলেন যুক্তরাজ্যের দারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবিন কনিংহম। দলে ছিলেন অধ্যাপক এমিলি উইলিয়ামস, মার্ক ম্যানুয়েল, ড. ক্রিস্টফার ডেভিস ও বাংলাদেশের ইউল্যাবের ড. শাহনাজ হুসনে জাহান। দেড় বছরের এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে এক দিনের এই ঐতিহ্য উৎসবের আয়োজন করা হয়।

সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষকেরাও। সকালে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ছিল। বিকেলে ছিল ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা ও আলকাপ গানের আসর।

দুপুরে জাদুঘর প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়, ঐতিহ্য উৎসবকে ঘিরে পুরো জাদুঘরকেই সাজানো হয়েছে। পথগুলোতে আঁকা হয়েছে আলপনা। এদিন বিনা মূল্যে জাদুঘরে প্রবেশের সুযোগ ছিল। দর্শনার্থীরা জাদুঘরে ঢুকে প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন দেখছেন। ঘুরছেন ঐতিহ্য মেলায়ও। প্রশিক্ষক দল সাড়ে ১৭ হাজারেরও বেশি প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনের ভেতর থেকে ২৫টি ঐতিহ্যকে বাছাই করেছে। এগুলো প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসকে তুলে ধরে। এসব প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনের পোস্টার রাখা হয়েছে জাদুঘর প্রাঙ্গণজুড়ে। দর্শনার্থীরা এসে এসব পোস্টারে লেখা বিবরণ থেকে ইতিহাস জানছেন।

রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রাঙ্গণে নতুন-পুরোনো ঐতিহ্যের মিলনমেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রাঙ্গণে নতুন-পুরোনো ঐতিহ্যের মিলনমেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এসেছিলেন রাজশাহীর সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ওয়ালিউর রহমান বাবু। তিনি বলেন, ‘জাদুঘরে প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন তো আছেই, পাশাপাশি এমন আয়োজন নিয়মিত হলে মানুষের ইতিহাস জানার প্রতি আরও আগ্রহ বাড়বে। তাই এমন আয়োজন নিয়মিতই হওয়া প্রয়োজন। রাজশাহীর ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে কাজ করছেন তরুণ আতিকুর রহমান। মেলায় তিনিও এসেছিলেন। আতিকুর রহমান বলেন, এই আয়োজনটা চমৎকার। এর যে মূল উদ্দেশ্য, আমাদের যে সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব তা সবার সামনে উপস্থাপন করা। এটিকে আরও বড় পরিসরে আয়োজন করা উচিত। তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে আমাদের ইতিহাস অনেক বেশি সমৃদ্ধিশালী।

ইউল্যাবের অধ্যাপক ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. শাহনাজ হুসনে জাহান বলেন, ‘এখানে সাড়ে ১৭ হাজারের বেশি প্রত্নবস্তু সংরক্ষিত আছে। এর ভেতর থেকে ২৫টি প্রত্নবস্তু নির্বাচন করে এর ইতিহাস আমরা আলাদাভাবে তুলে ধরেছি। পাশাপাশি বর্তমান সময়ের ঐতিহ্যগুলো মেলায় এসেছে। এটি মূর্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে বিমূর্ত ঐতিহ্যের একটা মিলনমেলা।’

শাহনাজ হুসনে জাহান জানান, প্রকল্পের অধীনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এই জাদুঘরের পরিচালক থেকে পরিচ্ছন্নতাকর্মী মোট ২৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিছু প্রশিক্ষণ হয়েছে অনলাইনে, হাতে-কলমে, কিছু প্রশিক্ষণ হয়েছে জাদুঘরেই। এর মাধ্যমে সবাই জানতে পেরেছেন কীভাবে একটি প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ করতে হবে, কীভাবে লিপিবদ্ধ ও নথিভুক্ত করতে হবে।

এ ছাড়া প্রত্নবস্তুর বর্ণনায় কী কী বিষয় থাকবে, স্থানীয় জনপ্রবাদগুলো কীভাবে থাকবে, গল্পগুলো কীভাবে বলতে হবে, ইতিহাসটাকে কীভাবে পুনর্গঠন করা হবে, কীভাবে ছবি, থ্রিডি প্রস্তুত করা হবে, কীভাবে রাখা হবে বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেমন হবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবকিছুই সংরক্ষণ হবে। তাঁরা আশা করছেন, বরেন্দ্র জাদুঘরের কর্মকর্তারা এখন সারা দেশের জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন।

রাজশাহী বিভাগগবেষণাজেলার খবর
নেত্রকোনায় সংঘর্ষে আহত যুবকের মৃত্যু, ফের সংঘাতের আশঙ্কা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
রবিউল আলম। ছবি: সংগৃহীত
রবিউল আলম। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষে গুরুতর আহত রবিউল আলম (৪২) মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নিহত রবিউল আলম উপজেলার বানিয়াজান ইউনিয়নের ইটাখলা গ্রামের মৃত চান মিয়া মাস্টারের ছেলে।

এর আগে গত বুধবার রাতে উপজেলার ইটাখলা ও মোবারকপুর গ্রামের দুই ব্যক্তির তর্কাতর্কির জেরে উভয় গ্রামের কয়েক শ মানুষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন।

সংঘর্ষে গুরুতর আহত রবিউল আলমকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আর অন্য আহতরা নেত্রকোনা সদর হাসপাতালসহ স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।

এদিকে আজ শুক্রবার সকালে রবিউক আলমের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সংঘাতের আশঙ্কায় উপজেলার প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র ব্রুজের বাজারে ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ রাখেন। ফলে পুরো এলাকায় থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়।

ব্রুজের বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, দুই গ্রামের সংঘর্ষে বুধবার রাতে একাধিক দোকান ভাঙচুরসহ আগুন দেওয়া হয়। এতে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন।

নিহত রবিউল আলমের ভাই সুমন মিয়া বলেন, ‘ময়নাতদন্ত শেষে লাশ বুঝে নিতে সময় লাগছে। রাতে লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরব।’ দাফন শেষে এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হবে বলেও জানান তিনি।

এ বিষয়ে ওসি মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় এখনো থানায় কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেননি। সংঘর্ষজনিত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাজার এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আছে।

সংঘর্ষঢামেকময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি 
শিবচর সবুজ তপাদার, আলমাস খান, সজীব ফরাজী। ছবি: সংগৃহীত
শিবচর সবুজ তপাদার, আলমাস খান, সজীব ফরাজী। ছবি: সংগৃহীত

ইতালিযাত্রার স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ছাড়েন মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার বাঁশকান্দি এলাকার তিন যুবক। ইতালি পৌঁছে উপার্জন করে সচ্ছলতা আনবেন দেশে থাকা পরিবারে—এমনটাই আশা ছিল তাঁদের। তবে প্রায় ১৪ মাস আগে ইতালিযাত্রার পথে লিবিয়ায় গিয়ে আটকা পড়েন তাঁরা।

এদিকে ওই তিন যুবকের পরিবারের কাছ থেকে প্রায় ৪০ লাখ করে টাকা নিয়েছে মানব পাচার চক্র। তাতেও ছাড়া পাননি তাঁরা। বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে মাফিয়াদের কাছে। সম্প্রতি ওই তিন যুবককে বেঁধে নির্যাতনের একটি ভিডিও পরিবারের কাছে পাঠিয়ে চাওয়া হয় আরও ২০ লাখ করে টাকা।

নির্যাতনের ভিডিও দেখার পর দিশেহারা পরিবারগুলো। ইতিমধ্যে ৪০ লাখ টাকা দিয়ে অনেকটা সর্বস্বান্ত, এখন আবার কোথায় পাবে ২০ লাখ। অন্যদিকে নির্যাতনের ভিডিও পরিবারের কাছে আসার খবরে গা ঢাকা দিয়েছেন স্থানীয় দুই দালাল।

ভুক্তভোগীদের পরিবারসূত্রে জানা গেছে, শিবচর উপজেলার বাঁশকান্দি ইউনিয়নের শেখপুর গ্রামের ছয় যুবক স্থানীয় দালালের মাধ্যমে প্রায় ১৪ মাস আগে ইতালির পথে লিবিয়া যান। তাঁদের মধ্যে তিনজন কয়েক মাস আগে ইতালি পৌঁছেছেন। তবে ফাঁদে পড়ে যান আলাউদ্দিন খানের ছেলে আলমাস খান (২৫), চুন্নু তপাদারের ছেলে সবুজ তপাদার (২৫) এবং নূর ইসলাম ফরাজীর ছেলে সজীব ফরাজী (৩৩)।

নির্যাতনের খবরে ওই তিন যুবকের বাড়িতে গেলে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা জানান, একই এলাকার নূর আলম ও সেলিম নামের দুই দালালের মাধ্যমে সমস্ত টাকা লেনদেন হয়। লিবিয়ায় তিন যুবক আটকে থাকলেও মাঝেমধ্যে তাঁদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের কথা হতো। কিন্তু মাসখানেক ধরে তাঁদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারছেন না। এর মধ্যে পরিবারের ফোনে নির্যাতনের ভিডিও পাঠানো হলে তাঁরা চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছেন।

নির্যাতনের ভিডিও পাওয়ার পর লিবিয়ায় বন্দী সজীব ফরাজীর মা শেফালী বেগম থানায় দুই দালালসহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার পর দালাল নূর আলম ও সেলিমের তথ্য পেতে পুলিশ তাঁদের স্ত্রীদের গ্রেপ্তার করেছে।

লিবিয়ায় বন্দী আলমাস খানের বাবা আলাউদ্দিন খান বলেন, ‘মোট ১৭ লাখ টাকার চুক্তি হয় দালাল নূর আলমের সঙ্গে। ১০ লাখ টাকা লিবিয়া পৌঁছানোর পর এবং ৭ লাখ টাকা ইতালি পৌঁছানোর পর দেওয়ার কথা ছিল। গত বছর আমার ছেলেসহ ছয়জন লিবিয়া যায়। ধারদেনা কইরা টাকা জোগাড় করে দালালকে দেই। লিবিয়া নেওয়ার পর গেমের কথা বইলা দফায় দফায় টাকা নেয়। ৪০ লাখ টাকা গেছে। জমি বিক্রি কইরা টাকা দিছি। এখন শুনি আমার ছেলেরে মাফিয়ার কাছে বিক্রি কইরা দিছে। গত সপ্তাহে মারধর করার ভিডিও পাঠাইছে।’

আলমাসের মা চায়না বেগম বলেন, ‘আমার পোলাডারে মারতে মারতে শ্যাষ কইরা ফালাইতেছে। আরও ২০ লাখ টাকা চায়। আমার তো সব শ্যাষ হইয়া গেছে।’

আরও এক বন্দী সবুজ তপাদারের মা পারুল বেগম বলেন, ‘আমার ছেলেসহ তিনজনরে মারধর করে ভিডিও পাঠাইছে। মুক্তিপণের জন্য ২০ লাখ টাকা চায়। ৪০ লাখ তো দিছি আগে। আমার বড় একটা গরুর খামার ছিল। সব গরু বিক্রি কইরা দিছি। সব শ্যাষ আমার। না জানি পোলাডা কেমন আছে এখন।’

বন্দী সজীব ফরাজীর মা শেফালী বেগম বলেন, ‘১৪ মাস আগে লিবিয়া নিছে। মাফিয়াদের কাছে বিক্রি কইরা দিছে। এখন আরও ২০ লাখ টাকা চায়। নির্যাতনের ভিডিও পাঠানোর পর দালাল নূর আলম আর সেলিম পালাইছে। গ্রামের লোকজন পুলিশকে জানাইছিল। আমি মামলাও করেছি। এরপর লোক দিয়া হুমকি দেয় ওরা। আমরা আমাগো ছেলেদের ফেরত চাই। সর্বস্বান্ত হইয়া গেছি। এখন ছেলেরা সুস্থভাবে বাড়ি ফিরলেই আমাগো শান্তি।’

জানতে চাইলে শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

নির্যাতনশিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগলিবিয়াজেলার খবরইতালি
নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
নিহত পেয়ারা খাতুন ও পলাতক স্বামী হাবিবুল্লাহ আব্দুল আলীম। ছবি: সংগৃহীত
নিহত পেয়ারা খাতুন ও পলাতক স্বামী হাবিবুল্লাহ আব্দুল আলীম। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় পেয়ারা খাতুন (৩২) নামের এক নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে হাবিবুল্লাহনগর ইউনিয়নের রতনকান্দি গ্রাম থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত পেয়ারা খাতুন ওই ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩ নম্বর সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ছিলেন। তিনি রতনকান্দি গ্রামের হানিফ সরকারের মেয়ে। ঘটনার পর থেকে তাঁর স্বামী হাবিবুল্লাহ আব্দুল আলীম পলাতক। তিনি নগর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে জানা গেছে।

নিহতের চাচা রহিম উদ্দিন সরকার জানান, প্রায় এক বছর আগে পেয়ারা খাতুন প্রথম স্বামীকে তালাক দেন। পরে আব্দুল আলীমের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর পেয়ারার কাছ থেকে ধাপে ধাপে প্রায় ১৭ লাখ টাকা নেন আলীম। এরপর থেকেই দাম্পত্যকলহ ও নির্যাতনের ঘটনা বাড়তে থাকে। বিষয়টি নিয়ে গ্রামে সালিসও হয়েছিল বলে জানান তিনি।

রহিম উদ্দিনের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে পেয়ারা খাতুনকে শ্বাসরোধে হত্যার পর আলীম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম আলী বলেন, প্রাথমিকভাবে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আলীম একই বাড়িতে তাঁর দুই স্ত্রী নিয়ে থাকতেন। ঘটনাটি জানার পর থেকে তিনি অন্য স্ত্রীকে নিয়ে পলাতক। তদন্ত চলছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সিরাজগঞ্জশাহজাদপুররাজশাহী বিভাগইউপি সদস্যজেলার খবর
মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারপারসনের অন্যতম উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনুর নির্বাচনী প্রচার শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারপারসনের অন্যতম উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনুর নির্বাচনী প্রচার শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজশাহী-২ (সদর) আসনের বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারপারসনের অন্যতম উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর তিনি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হজরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করে প্রচারণা শুরু করেন।

এর আগে দরগা জামে মসজিদে জুমার নামাজের পর বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। পরে শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেন মিজানুর রহমান মিনু। সেখানে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন।

গণসংযোগে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সিটি মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল; রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মামুন-অর-রশিদ মামুন, সিনিয়র সহসভাপতি নজরুল হুদা, সহসভাপতি আসলাম সরকার, ওয়ালিউল হক রানা, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন প্রমুখ।

গণসংযোগকালে নেতা-কর্মীরা ধানের শীষে ভোট চেয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। লিফলেট বিতরণের সময় মিজানুর রহমান মিনু বলেন, ‘বিএনপি জনগণের দল। এই দলে কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই এক কাতারে। ধানের শীষ উন্নয়নের প্রতীক; এই প্রতীক শুধু বিএনপির নয়, এই দেশের সব মানুষের।’ তিনি নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিএনপিরাজশাহী বিভাগনির্বাচনজাতীয় সংসদজেলার খবর
